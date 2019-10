Vai veselības aprūpes iestādē droši?

Kas mums jāzina par savu drošību veselības aprūpes iestādēs? Vai tās pienācīgi rūpējas, lai medicīnas tehnoloģijas, ko izmanto ārstēšanā, un vide, kādā uzturamies, ir droša? Vai mūsu veselības dati ir labi aizsargāti?

Kad pacients ierodas ārstniecības iestādē, viņam ir būtiska sniegto pakalpojumu kvalitāte, un medicīniskā aprūpe ir viena no kvalitātes šķautnēm. Pacientu drošībai ārstniecības iestādē ir trīs galvenie virzieni:

medicīniskā drošība,

fiziskā drošība,

personas datu aizsardzība.



Par "AIWA Clinic" pieredzi stāsta šīs ķirurģijas klīnikas direktore Rašele Šaca.

"AIWA Clinic" apgūta rīcība ugunsdrošības draudos

Atzīmējot Starptautisko pacientu drošības dienu septembrī, Pasaules Veselības organizācija sāka kampaņu, lai radītu izpratni par pacientu drošību un mudinātu iedzīvotājus aktīvāk iestāties par drošāku veselības aprūpi. "AIWA Clinic" organizēja mācības, lai apgūtu rīcību ugunsdrošības draudu situācijā. Mācībās iesaistījās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un Rīgas pašvaldības policija. Notika ugunsgrēka imitācija mācību situācijai ar pacientu un darbinieku evakuāciju, glābšanas darbos iesaistot vairākus operatīvo dienestu transportlīdzekļus. Pacientu lomās iejutās Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas studenti, gūstot nenovērtējamu pieredzi, uz savas ādas izbaudot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieku profesionālo rīcību, kā arī vērojot ķirurģiskās klīnikas vidi un ārstu sadarbību.

Norises laikā visi iesaistītie vēlreiz pārliecinājās, cik nozīmīga ir iepriekšēja sagatavotība, precizitāte un iespēja vairākus sadarbības posmus pārbaudīt, negaidot reālu krīzi. "AIWA Clinic" personāls vēlējās pārliecināties par savu spēju parūpēties par pacientu drošību arī ekstrēmā situācijā.

Fiziskā drošība

Tā ikvienam ir nozīmīga gan tad, kad dodas pie ārsta vai uz procedūru, gan tad, kad veselības aprūpes iestādē jāuzturas ilgāk, jo sevišķi, ja veikta operācija. "AIWA Clinic" ir nodrošināti tādi pacienta fiziskās drošības risinājumi kā visur neslīdošs grīdas segums, gaiteņos un palātās ir rokturi vai stieņi, pie kuriem turēties, daļa telpu, dušas un tualetes ir speciāli aprīkotas pacientiem ar īpašām vajadzībām, nodaļās var nokļūt ar liftu. Domājot par fizisko drošību, ir nozīmīga arī personāla profesionalitāte – kritiskās situācijās jābūt gataviem rīkoties nekavējoties, nodrošinot gan pacientu, gan savu drošību.

Medicīniskā drošība

Medicīniskās drošības pamats ir jaunākās paaudzes tehnoloģijas. "AIWA Clinic" operāciju zāles atbilst visām prasībām no apkures un ventilācijas līdz pat augsto tehnoloģiju iekārtām. Labāko ārstēšanas rezultātu sasniegšanai tehnoloģiju parks tiek nemitīgi atjaunots, ārstiem nodrošinot iespēju strādāt ar jaunāko un kvalitatīvāko aprīkojumu.

Nozīmīgs pacientu drošības aspekts ir ārstu un citu medicīnas darbinieku profesionālās kvalifikācijas līmenis. "AIWA Clinic" strādā augstas klases speciālisti, medmāsas un ārsti, kuri pastāvīgi papildina zināšanas, dodas pieredzes apmaiņas braucienos uz ārzemju klīnikām, apgūst jaunas ārstēšanas metodes. Tas būtiski mazina medicīniskās drošības riskus, turklāt ir izveidota stingra kārtība, kas nosaka jebkuras manipulācijas gaitu, to, kā tiek nodrošināta operācijas bloka un nodaļu personāla sadarbība, lai pacienta veselības aprūpe būtu pēctecīga, ārstēšanas process noritētu droši un veiksmīgi.

Ārsta un pacienta jēgpilna komunikācija arī lielā mērā sekmē pacienta veiksmīgu atlabšanu. Pacients nevar zināt, kāds tieši būs pēcoperācijas posms, tādēļ pirms operācijas ārsts ar pacientu pārrunā gan tās norisi, gan iespējamās komplikācijas, bet pēc tam izskaidro, kādas izmaiņas nepieciešamas dzīvesveidā un uztura paradumos. Pirms došanās mājup pacients saņem rakstiskas rekomendācijas – rīcības plānu tuvākajam laikam. Ir svarīgi, lai ārsts pacientu iedrošinātu uzdot pēc iespējas vairāk jautājumu, noskaidrot visu, ko nezina vai par ko šaubās, jo šādas sarunas mērķis un vēlamais rezultāts ir pacienta drošība un veselība.

Veselības datu drošība

Nevienai trešajai personai nav tiesību zināt, ar ko cilvēks slimo, kur un kas viņu ārstē un kāda ir ārstēšanās prognoze. No vienas puses, tikai pacients var lemt, kam atļaut piekļuvi saviem medicīniskajiem datiem, no otras – atbildīga par to, lai šos datus pareizi apstrādātu un saglabātu to konfidencialitāti, ir medicīnas iestāde. Iestāžu loks, kurām drīkst sniegt ziņas par pacientiem, ir stingri ierobežots (piemēram, Veselības inspekcija). Pacienta dati tiek uzglabāti drošā informācijas sistēmā, ievērojot visus piesardzības pasākumus. Pacientu identifikāciju "AIWA Clinic" palīdz nodrošināt gan stingrie rīcības protokoli medicīniskajam personālam, gan speciālas aproces ar pacienta identifikācijas parametriem, ko var nolasīt attālināti, piemēram, nogādājot pacientu operācijas zālē.

Augsts kvalitātes vērtējums

"AIWA Clinic" ir privāta daudzprofilu veselības aprūpes iestāde, kurā veic plaša spektra ķirurģiskās operācijas un izmeklējumus, piedāvā pacientiem gan maksas, gan valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus vispārējā ķirurģijā, oftalmoloģijā, otorinolaringoloģijā, ginekoloģijā, traumatoloģijā un ortopēdijā, proktoloģijā, neiroķirurģijā. Pēc pagājušajā gadā "AIWA Clinic" veiktā kvalitātes pārvaldības sistēmas audita tai piešķirts ISO 9001 sertifikāts – universāls, visā pasaulē zināms kvalitātes standarts, kas apliecina, ka medicīnas iestāde efektīvi rūpējas par sniegto pakalpojumu kvalitāti.

www.aiwaclinic.lv

Facebook, Youtube, Instagram

"AIWA Clinic" ir ērti nokļūt – tā atrodas Maskavas ielā 241. Ir bezmaksas autostāvvieta.