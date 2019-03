Marts šogad nāk ar stiķiem un niķiem: no vienas puses – ekscentrisks noskaņojums un klaja nepatika pret jebkādām normām un ierobežojumiem (Venera Ūdensvīrā lielāko laika daļu), no otras – pārpratumi, aizķeršanās un misēkļi dokumentos ( Merkura cilpa no 5. līdz 29. martam ), no trešās – sākas manāmas pārbīdes tajās jomās, ko mēs uzskatām par vērtībām un resursiem (Urāns šoreiz tā pa īstam uz septiņgadi iekāpj Vērša zīmē).