Atskats uz DELFI dalību sarunu festivālā 'Lampa'

Otrajā DELFI rīkotajā diskusijā, kuru vadīja "Spried ar DELFI" producents un vadītājs Andris Auzāns, dalībnieki pievērsās grūtībām, ar kurām saskaras demokrātijas "sargsuņi" jeb mediji. Diskusijas sākumā tās dalībnieki pārrunāja pandēmijas ietekmi uz mediju darbu. Žurnālisti un mediju pārstāvji trauksmi cēla jau pērn, pandēmijas sākumā, kad medijiem strauji saruka finansējums. Bieži mediju galvenais ieņēmumu avots ir reklāmas, taču pandēmijas laikā būtiski samazinājās reklāmu ieņēmumi. Daļai mediju gan pēc krīzes sākuma jau izdevies "atkopties", taču atsevišķas pandēmijas šķautnes atstājušas vēl nelabotas plaisas. Piemēram, kā norādīja žurnālists Pauls Raudseps, mazumtirdzniecība joprojām nav atgriezusies "pirmspandēmijas režīmā", tāpēc medija veidoto saturu daudzviet nemaz nevar iegādāties.Tiesa, kā diskusijā norādīja AS DELFI valdes priekšsēdētājs Konstantīns Kuzikovs, pandēmijai ir arī "zelta maliņa" – daudziem uzņēmumiem un medijiem nācās pievērst lielāku uzmanību digitālā satura un pakalpojumu attīstībai.Sarunas gaitā tās dalībnieki pārrunāja arī sabiedrības attieksmi pret mediju radīto maksas saturu internetā. Kuzikovs norādīja, ka attieksme pret to uzlabojas un uzskats "tas ir internetā, līdz ar to tas pienākas bez maksas" turpina izzust.Diskusijā aktīvi tika iesaistīta arī auditorija. Sarunas gaitā veiktā klausītāju aptauja par to, cik liela daļa cilvēku būtu gatava maksāt par kvalitatīvu mediju saturu, liecina, ka 60% ir gatavi maksāt, 32% "varbūt nākotnē" būtu gatavi maksāt, savukārt 8% atbildēja, ka nav gatavi maksāt par kvalitatīvu mediju saturu.Vēl, runājot par Latvijas mediju vides aktualitātēm, sarunas dalībnieki pieminēja sabiedriskā medija iziešanu no reklāmas tirgus. Raudseps skaidroja, ka šobrīd notiek ļoti saspringta konkurence starp sabiedrisko mediju un komercmedijiem satura ziņā. Tāpat šo mediju starpā notiekot arī "cīņa par kvalitatīviem žurnālistiem", jo nereti komercmediji žurnālistiem nespēj maksāt tik lielas algas kā sabiedriskais medijs. Par šo tēmu sarunu festivālā "Lampa" runāja arī "Delfi" galvenā redaktora vietas izpildītājs un "Delfi plus" redaktors Filips Lastovskis – viņš diskusijā "Ko ir paveikusi 13. Saeima" uzsvēra, ka, lai gan sabiedrisko mediju iziešana no reklāmas tirgus ir būtisks notikums, vienlaikus ir trūcis ilgtspējīgi un mērķtiecīgi plānota komerciālo mediju atbalsta.Diskusijā piedalījās DELFI valdes priekšsēdētājs Konstantīns Kuzikovs, Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas vadītājs Kristers Pļešakovs, izdevniecības "Žurnāls Santa" līdzīpašnieks un valdes priekšsēdētājs Ivars Zariņš, "TV3 Group" programmu direktore Gita Pētersone-Rudzīte un žurnālists Pauls Raudseps.