'Delfi' pagarina pieteikšanos bezmaksas žurnālistikas skolai tiešsaistē

Pieteikšanās jaunajai žurnālistu skolai #Storygram izrādījās viens no maniem labākajiem lēmumiem dzīvē. Šī skola ir patiesi interesanta. Lai gan sākumā varbūt var šķist, ka lekcijām tiek atvēlēts pārāk daudz laika, tas paiet nemanot, iepazīstot žurnālistiku pavisam no cita skatu punkta - realitātes un aizkulisēm, par ko parasti tiek noklusēts. Tieši šī pieredze mani pamudināja studēt žurnālistiku "Rīgas Stradiņa universitātē". Mediji no "Delfi" mani iedrošināja un pārliecināja to darīt. Es varu apgalvot, ka ne mirkli to nenožēloju un man ne reizi vien ir noderējusi iegūtā pieredze un iepazītie cilvēki, ar kuriem vēl ik pa laikam sazinos.



Emīlija Anspoka

#Storygram skolas 2021.gada absolvente