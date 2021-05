Svinot "DELFI plus" otro dzimšanas dienu, esam sagatavojuši "DELFI plus" piedzīvojuma ceļu divu gadu garumā, kurā ietverti mūsu nozīmīgākie projekti, to informācija un mūsu lielākie sasniegumi. Tomēr īpaši maksas satura abonentiem esam sagatavojuši arī dāvanu – DELFI izzinošo piedzīvojumu spēli pa Pārdaugavu, kuru esam radījuši kopā ar "Roadgames" aplikācijas izstrādātājiem. Abonentiem spēle pieejama bezmaksas. Lai uzzinātu vairāk par spēli un pieteiktos to spēlēt, lasi te . Bet līdz tam izstaigā "DELFI plus" piedzīvojuma stāstu.