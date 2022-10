Lai saturs būtu vēl pieejamāks! Tiek atjaunots īpašais 'Delfi Abonementa' iepazīšanās piedāvājums

3 periodus pēc kārtas pirmās 4 nedēļas maksās vien 1 eiro

Vasarā, iepazīstinot mūsu auditoriju ar "Delfi Abonementu" , piedāvājām īpašu cenu visiem jaunajiem lasītājiem, padarot "Delfi Abonementa" izmēģināšanu vēl ērtāku un izdevīgāku. Visapkārt pieaugot produktu cenām, mums ir svarīgi, lai mūsu auditorijas kvalitatīva satura lietošanas paradumi nemainītos un lietotājiem, tāpat kā līdz šim, būtu ērta piekļuve kvalitatīvam saturam, tādēļ uz ierobežotu laiku atjaunojam "Delfi Abonementa" iepazīšanās cenas piedāvājumu.Ja līdz šim "Delfi Abonements" par pirmajām 4 nedēļām maksāja 3,99 un pēc tam 9,99 eiro par 4 nedēļām, tad tagad, bet pēc tam 9,99 eiro par 4 nedēļām.Izvēloties "Delfi Abonementu" saņemsi piekļuvi visam "Delfi" abonēšanas saturam – "Delfi Plus" MVP un "Delfi Bizness" , kā arī varēsi skatīties visus "Delfi TV" raidījumus neatkarīgi no dienas, laika un ierīces, turklāt ar samazinātu reklāmu apjomu. Dalies ar kvalitatīvu saturu un zināšanām ar vēl kādu – pievieno abonementam vēl vienu lietotāju un tavs ieguvums par to pašu summu palielināsies.