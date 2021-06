Cēsu novadā 'Jaunā vienotība' ieguvusi desmit deputātu mandātus

Cēsu novadā līdzšinējā mēra Jāņa Rozenberga pārstāvētā "Jaunā vienotība" ieguvusi desmit deputātu mandātus, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati.

Par "Jauno vienotību" novadā nobalsoja 5766 vēlētāji jeb 45,43% no nobalsojušo kopskaita. Domē ievēlēti Rozenbergs, Inese Suija-Markova, Juris Žagars, Erlends Geruļskis, Ainārs Šteins, Inga Cipe, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Ēriks Bauers un Andris Melbārdis.

Latvijas Zemnieku savienība Cēsu novadā ieguvusi trīs deputātu mandātus. No šīs partijas ievēlēti Hardijs Vents, Indriķis Putniņš un Laimis Šāvējs.

Partija "Latvijas attīstībai" ieguvusi divus deputātu mandātus. No partijas ievēlēti Elīna Stapulone un Jānis Kārkliņš. Divus mandātus ieguvusi arī Vidzemes partija no kuras ievēlēti Ella Frīdvalde-Andersone un Andris Mihaļovs.

Savukārt pa vienam deputātu mandātam ieguvušas nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" un "Kustības "Par!"" un partijas "Progresīvie" apvienotais saraksts. Nacionālo apvienību domē pārstāvēs Guntis Grosbergs, bet "Kustības "Par!"" un partijas "Progresīvie" apvienoto sarakstu - Ivo Rode.

Jau ziņots, ka Vidzemē pašvaldību vēlēšanās augstākā aktivitāte novērota Saulkrastu novadā, kur nobalsojuši 3298 iedzīvotāji jeb 42,65% no balsstiesīgajiem, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) apkopotie dati.

Kopumā Vidzemē pašvaldību vēlēšanās piedalījušies 144 630 iedzīvotāji jeb 36,6% no balsstiesīgajiem, kas ir lielākais rādītājs starp Latvijas vēsturiskajiem novadiem.

Virs valsts vidējā aktivitātes rādītāja, kas pēc aktuālajiem datiem ir 33,99%, Vidzemē nobalsojuši arī Ādažu novadā, kur balsis par kandidātiem atdevuši 6087 iedzīvotāji jeb 40,71% no balsstiesīgajiem, Jūrmalā nobalsojuši 14 480 iedzīvotāji jeb 39,4% no balsstiesīgajiem, Ogres novadā nobalsojuši 17 269 iedzīvotāji jeb 38,26% no balsstiesīgajiem, Siguldas novadā nobalsojuši 9113 iedzīvotāji jeb 38,18% no balsstiesīgajiem.

Tāpat virs valsts vidējās aktivitātes iedzīvotāji nobalsojuši Valkas novadā, kur vēlējuši 2474 iedzīvotāji jeb 37,83% balsstiesīgajiem, Valmieras novadā nobalsojuši 15 705 iedzīvotāji jeb 37,82% no balsstiesīgajiem, Mārupes novadā nobalsojis 8001 iedzīvotājs jeb 37,16% no balsstiesīgajiem, Cēsu novadā nobalsojuši 12 703 iedzīvotāji jeb 36,54% no balsstiesīgajiem, Alūksnes novadā nobalsojuši 4437 iedzīvotāji jeb 36,2% no balsstiesīgajiem.

Vienlaikus Ķekavas novadā nobalsojuši 7666 iedzīvotāji jeb 35,92% no balsstiesīgajiem, Smiltenes novadā nobalsojuši 5455 iedzīvotāji jeb 35,84% no balsstiesīgajiem, Madonas novadā nobalsojuši 8791 iedzīvotāji jeb 35,71% no balsstiesīgajiem, Limbažu novadā nobalsojuši 8407 iedzīvotāji jeb 34,98% no balsstiesīgajiem, Ropažu novadā nobalsojuši 7566 iedzīvotāji jeb 34,95% no balsstiesīgajiem.

Vienīgie novadi Vidzemē, kur šogad vēlētāju aktivitāte bijusi zemāka par valstī vidējo, ir Salaspils novads, kur nobalsojis 4691 iedzīvotājs jeb 32,45% no balsstiesīgajiem, Olaines novads - 3715 iedzīvotāji jeb 30,35% balsstiesīgo, kā arī Gulbenes novads - 4772 iedzīvotāji jeb 28,91% balsstiesīgo.

Kopumā pašvaldību vēlēšanās, ņemot vērā arī tos iedzīvotājus, kuri nobalsoja iepriekšējā balsošanā, nobalsojuši kopumā 327 938 iedzīvotāji jeb 34,01% balsstiesīgo, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) jaunākie apkopotie dati.

Tostarp sestdien no plkst.7 līdz 20 nobalsojuši 203 243 vēlētāji jeb 21,08% balsstiesīgo iedzīvotāju.