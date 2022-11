Iemaksas 3. pensiju līmenī – darbiniekus motivējošais faktors

Iemaksas pensiju 3. līmenī ir brīvprātīgas, un tās var veikt gan iedzīvotāji, gan darba devēji, tā papildus atbalstot savus darbiniekus. Dati liecina, ka darba devēju iemaksas ar katru gadu palielinās, taču joprojām uzņēmumi šo iespēju izmanto reti. Luminor bankas pensiju daļas vadītājs Atis Krūmiņš skaidro, kādas ir pēdējo gadu tendences un kāpēc šādu iemaksu veikšana uzņēmumiem ir izdevīga.

"Šī gada desmit mēnešos Luminor pārvaldītajos pensiju fondos veiktās iemaksas augušas par 26%, salīdzinot ar attiecīgo laika periodu pērn. Lai gan iemaksu apmērs ir palielinājies, taču jāatzīst, ka uzņēmumu skaits, kas šādi motivē savus darbiniekus, joprojām nav liels. Iespējams, daudzi par šādu iespēju nav informēti, tomēr iemaksas 3. pensiju līmenī ir lielisks veids kā piesaistīt darbiniekus un labs instruments cīņā par tiem darba tirgū," saka Atis Krūmiņš.

Pērn Latvijā darba devēju iemaksas darbinieku pensiju 3. līmenī bija 16,6 miljoni eiro, kas bija par 16% vairāk nekā 2020. gadā. Šogad prognozējams, ka šis apjoms pieaugs par 10%.

Abpusēji izdevīgi!

Ieguvēji no darba devēja veiktajām iemaksām pensiju 3. līmenī ir gan darba devēji, gan darbinieki. Turklāt iemaksas pensiju 3. līmenī ir izdevīgākas nekā algas pielikums. Piemēram, 100 eiro algas pielikums darba devējam izmaksās papildu 23,59% jeb aptuveni 123 eiro, kas ir šobrīd valstī noteiktais darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas apmērs. Tikmēr "uz rokas" darba ņēmējs saņems tikai aptuveni 68 eiro, jo pirms izmaksas tiks ieturētas darbinieka sociālās apdrošināšanas iemaksas 10,5% apmērā, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoms ir atkarīgs no algas apmēra un to ietekmē arī apgādājamo skaits, neapliekamais minimums un tas, vai darba vietā ir iesniegta nodokļa grāmatiņa.

Savukārt novirzot 100 eiro iemaksām darbinieka uzkrājumam 3. pensiju līmenī, ne darba devējam, ne darba ņēmējam nav jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas, ja vien iemaksas pensiju fondā nepārsniedz 10% no darbinieka gada bruto algas. Tajā pašā laikā iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiks ieturēts tikai brīdī, kad uzkrātais kapitāls tiks izņemts, ļaujot pilnai iemaksas summai stādāt finanšu tirgū un pelnīt darbinieka labā. Šādi atbalstot savus darbiniekus, uzņēmums vai organizācija motivē darbiniekus ilgstoši strādāt vienā darbavietā, veicina lojalitāti un vairo darbavietas prestižu, jo ar savu rīcību darba devējs apliecina, ka viņam rūp darbinieka labsajūta un finansiālais nodrošinājums ne tikai šobrīd, bet arī nākotnē.

Darbinieki novērtētu veiktās iemaksas

Kā atzīst eksperts, pēdējos gados pieaugošais darba devēju veikto iemaksu apjoms darbinieku privātajos pensiju fondos, kā arī veiktās iedzīvotāju aptaujas un pētījumi liecina, ka darbinieki arvien vairāk novērtē šādas darba devēja rūpes, un tas būtiski palielina darba devēju konkurētspēju darba tirgū.

Tradicionālās metodes darbinieku motivēšanai daudzi vairs neuzskata par papildu ieguvumu, jo tās piedāvā lielākā daļa darba devēju, tāpēc iemaksu veikšana var būt kā papildu bonuss. Uzņēmumi, kas iemaksas veic jau vairākus gadus, to atzīst par vērtīgu savu darbinieku atbalstu un vēlas palielināt iemaksu summas. Kā liecina pērn Luminor veiktā aptauja Baltijā, īpaši šādu darba devēja rīcību novērtētu Latvijas iedzīvotāji un darbinieki virs 50 gadiem, jo mūsu valsts iedzīvotāji ir visvairāk noraizējušies par ienākumu apmēru pensijas vecumā.

Kādēļ šobrīd ir īstais brīdis?

Šobrīd finanšu tirgos ir vērojams kritums, tādēļ šis ir labs brīdis, lai pensiju plānu daļas iegādātos par lētāku cenu. Vienlaikus uzkrājumi jāveido balstoties uz ilgtermiņa redzējumu un jāapzinās, ka īstermiņa lejupslīdes un augšupejas ir ierasta prakse šādiem uzkrājumu veidiem, savukārt regulāru iemaksu veikšana un uzkrājumu veidošanas nepārtrauktība var palīdzēt samazināt finanšu tirgu svārstību ietekmi.

Kā norāda eksperts, arī šajā ekonomiski izaicinošajā laikā darba devējiem jāturpina domāt par uzņēmuma nākotni, darbinieku motivēšanu un viņu lojalitāti, un iemaksas darbinieku pensiju 3. līmenī ir finansiāli izdevīgs risinājums darbinieku motivēšanai.

Luminor banka savā mājaslapā ir publicējusi vienkāršus pamatprincipus pareizā pensiju fonda izvēlei - ir vērts veltīt laiku un ar tiem iepazīties. Tāpat ir iespēja saņemt bezmaksas konsultāciju par uzkrājumu veidošanu pensiju 3. līmenī. Pieteikties konsultācijai var šeit.