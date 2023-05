Pašā Gaujas krastā, tās 40. kilometrā, Gulbenes rajona Rankas pagastā atrodas bioloģiskā zemnieku saimniecība "Ķelmēni", kas no mazas ceptuves ar vienu krāsni, dēvētu par vecmāmiņu, ir izaugusi par vienu no labāk zināmajām maizes ceptuvēm Latvijā, kuras firmas zīme ir ar roku parakstīti kukulīši, kā arī – tā ir viena no nedaudzajām bioloģiskajām saimniecībām, kuru produkcija nonāk līdz lielveikalu plauktiem visā Latvijā. Kā to panākt? "Darīt tā, lai pašam ir prieks!" saka "Ķelmēnu" saimnieks Juris Paulovičs.