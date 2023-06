“Baltijas valstīs un vispār pasaulē nav daudz tādu uzņēmumu, kas uzņemas atbildību par visu pilno mājas būvniecības ciklu un ir gatavs pateikt: “Jā, mēs varam, mēs darām, mēs izdarīsim visu no A līdz Z.” Jo tas nav viegli, tas nav lēti no uzņēmuma puses. Tas ietver ļoti lielu menedžmentu, un ir daudz potenciālo kļūdu, ko var pieļaut. Mēs esam vieni no tiem trakajiem, kas ir izdomājuši, ka mēs to varam, mēs to gribam, un mums tas arī kopumā izdodas,” stāsta uzņēmuma vadītājs Mārtiņš Zvirbulis.



Viens no “Green Space” filozofijas stūrakmeņiem ir lauzt stereotipu par to, ka savas mājas būvniecība ir sarežģīts un mokpilns process, kas rada nemitīgu stresu un neplānotus tēriņus. Ilgtspēja un izcila klientu apkalpošana – tie ir divi spēcīgi pīlāri, uz kuriem balstās uzņēmuma vērtības.