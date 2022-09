Mesties izaicinājumos, par spīti bailēm un nezināmajam. Kristiānas pieredze

Kristiāna Bumbiere ikdienā strādā radošajā aģentūrā par sociālo tīklu projektu vadītāju. Viņa ir piedzīvojumu cilvēks, kura ar prieku metas jaunos izaicinājumos, lai izpētītu sev nezināmo un uzzinātu visu jauno. Tā sākās arī Kristiānas “Erasmus+” pieredze, kad 2018. gadā, studējot Liepājas Universitātē, viņa devās studiju mobilitātē uz Portugāli. Kā atzīst pati sociālo tīklu speciāliste, tā viņai bija dzīves vērtīgākā pieredze, kas palīdzēja izkāpt ārpus komforta zonas, lai iepazītu sevi pavisam no cita skatupunkta.

Kristiānai studiju programmā bija divas iespējas – doties uz Vāciju vai Portugāli: "Man piedāvāja doties uz nelielu pilsētiņu Vācijā vai arī uz Portugāli. Lai dotos uz Vāciju, bija nepieciešamas vācu valodas zināšanas, taču to man nebija, tāpēc izvēlējos Portugāli. Liepājas Universitātei jau bija izveidota sadarbība ar Leirijas Politehnisko institūtu, līdz ar to arī universitātes izvēle nebija grūta."

Uzzinot no draugiem par "Erasmus+" iespējām, Kristiāna ne mirkli nešaubījās, ka arī vēlas doties mobilitātē un izbaudīt "Erasmus+" sniegtās iespējas: "Man daži draugi bija devušies mobilitātē gan uz Portugāli, gan uz Spāniju. Izdzirdot viņu stāstus, es arī gribēju doties studiju apmaiņas braucienā, jo man tas šķita ļoti interesanti. Gribēju braukt un iegūt jaunu pieredzi un zināšanas, ko ieguva mani draugi."

Piedzīvojumi, kas paliks atmiņā

Lai arī cik bailīgi sākumā šķita, Kristiāna savā pirmajā "Erasmus+" pieredzē devās viena un ne mirkli nenožēlo savu izvēli. Pēc atgriešanās Latvijā viņa zināja, ka programmas iespējas izmantos atkārtoti. "Uz Portugāli "Erasmus+" programmā es devos 2018. gadā, kad studēju 2. kursā. Ja parasti šajos braucienos dodas vairāki kursabiedri vai skolasbiedri kopā, tad es aizbraucu viena. Man viss bija jauns, taču, kad aizbraucu, tas bija vienreizīgi – visi cilvēki bija tik jauki, silti un viesmīlīgi. Tā bija ļoti laba pieredze. Kad atgriezos, es sapratu, ka gribu braukt vēlreiz, un nākamajā mācību gadā devos jaunā mobilitātes braucienā," ar aizrautību stāsta Kristiāna.

"Savu ikdienu pavadīju Penīčā, kas ir maza Portugāles pilsētiņa aptuveni 100 kilometrus uz ziemeļiem no Lisabonas. Penīča tiek uzskatīta par Eiropas sērfošanas centru, jo tur regulāri notiek pasaules čempionāts sērfošanā – līdz ar to ikdiena bija diezgan internacionāla. Es dzīvoju Penīčas centrā kopā ar draugiem, kurus iepazinu, esot uz vietas. Kā aizritēja mana ikdiena? Mēs visi kopā trīs reizes nedēļā devāmies uz universitāti, lekcijas bija visu dienu. Brīvdienās mēs ar jauniegūtajiem draugiem braucām iepazīt Portugāli – apkārtni un tās cilvēkus, " dalās Kristiāna.

Foto: Privātais arhīvs

Viņa ne tikai izkāpa no savas komforta zonas, dodoties mobilitātē viena, bet arī pārvarēja savas bailes, pirmo reizi uzkāpjot uz sērfa dēļa: "Mana spilgtākā "Erasmus+" atmiņa ir tā, ka es pirmo reizi pamēģināju sērfot. Lai arī man ir bail no ūdens un es nemāku peldēt, pamēģināju sērfot un man tas iepatikās. Atceros, ka tā tieši bija mana dzimšanas diena, kas bija kā dāvana sev pašai - uzdrīkstēties un izdarīt!"

Vērtīga pieredze kā lielākais ieguvums

Pirmā lieta, kas nāk prātā par iegūto "Erasmus+" apmaiņas programmā, Kristiāna atbild, ka tā ir spēja daudz brīvāk komunicēt: "Pirmkārt, šī pieredze man iemācīja brīvi komunicēt. Man kļuva daudz vieglāk sarunāties ar svešiem cilvēkiem. Portugālē visi cilvēki ir kā savējie, vienalga, vai viņi tevi pazīst vai ne – visi sveicinās. Atbraucot atpakaļ uz Latviju, vēlējos to visu turpināt. Manuprāt, tā bija lielākā vērtība, kas man nāca līdzi no Portugāles – atvērtība, komunikācija un sociālās prasmes. Es uzskatu, ka tā bija vērtīgākā pieredze manā dzīvē. Es gan ieguvu jaunus draugus, kuri ar mani būs visu mūžu, gan varēju labāk iepazīt pati sevi. Ikdienā mēs esam pieraduši būt savā ierastajā vidē, taču, aizbraucot šādā pieredzē, tu tiec iemests aukstā ūdenī un nezini, ko sagaidīt, – kāda būs vide, kādi būs cilvēki apkārt, vai viņi vispār runās angļu valodā, vai viņi domās līdzīgi. Tas bija liels izaicinājums iepazīt sevi un pārbaudīt to, kā es reaģēju dažādās, sev neierastās situācijās."

Jautājot, vai Kristiāna arī citiem ieteiktu apmaiņas studijas, viņa ar pārliecību saka: "Pavisam noteikti! Tā ir iespēja iepazīt sevi, jaunus cilvēkus un attīstīties profesionāli. Tā ir lieliska iespēja, kas noteikti jāizmanto ikvienam!"