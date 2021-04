S04E73: Māris Rizga

S04E74: Laimonis Zuļģis

Dienā cilvēks domā vidēji 60 000 ikdienas domu, no kurām lielākā daļa ir negatīvu scenāriju ģenerēšana, brīdinājumi, un ar ciešanām saistītas lietas. Kā ar elpošanas palīdzību atbrīvoties no domām, kā iegūt jaunu skatījumu uz sevi, apkārtējo pasauli, kas ir ķermeniskā apzināšanās, vai mēs kontrolējam elpošanu un sirdspukstus, un vai patiešām kāds no malas vēro to, ko mēs darām? Uz šiem jautājumiem atbildes centīsies rast "DIENA PĒC | VESELĪBA" sarunā ar traumatalogu, ortopēdu un kouču Laimoni Zuļģi, kurš padalīsies arī savā gandrīz nāves pieredzē. 2.04.2021. epizode.