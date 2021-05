S04E87: Andra Čudare

S04E85: Kristaps Mors

Kriptovalūtas, visticamāk, ir vispretrunīgāk vērtētais investīciju objekts. Vieni saka, ka tā ir finanšu shēma un krāpšana, citi apgalvo, ka tā ir mūsu nākotne. Dažādās publikācijās par kriptovalūtu to dēvē par "digitālo zeltu". Kur meklēt šo zeltu, kā to rakt, kur to glabāt, un vai tiešām savu kriptovalūtu var izveidot jebkurš, uz šiem jautājumiem atbildes meklē DIENA PĒC | FINANSES sarunā ar kompāniju "MaxTraffic" un "PowerMining" vadītāju Kristapu Moru. 28.04.2021. epizode.