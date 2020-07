BMW funkciju abonēšana, 'Starlink' satelīti vairs nemirdzēs un 'Fiqsy' eletroauto

Kā radās e-Saeima un nedēļas tehnoloģiju ziņu top 10

#DigiālāsBrokastis pirmajā cēlienā tehnoloģiju top 10, un otrajā – saruna par Latvijas informāciju tehnoloģiju nozares veiksmes stāstu e-Saeimu. Kā tā strādā? Kā tā tapa? Kādas deputātu lietojamības īpatnības bija jāņem vērā? Studijā Kirils Solovjovs no "Possible Security" un Pēteris Jurčenko no "Turn Digital". Tehnoloģiju topa augšgalā "Oura" gredzeni, kuri uzraudzīs NBA spēlētāju Covid-19 simptomus. "Bolt Food" nu jau Rīgā uz mājām piegādā arī medicīnas preces. Latviešu jaunuzņēmums "Aerones" piesaista 1,6 miljonus ASV dolāru vēja ģeneratoru tīrīšanai ar robotiem. 19.06.2020. raidījums.