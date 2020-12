'PlayStation 5' apskats, saruna ar 'Bolt' vadītāju un tehnoloģiju top 10

'The Polite Type' – tehnoloģisks risinājums interneta huligānisma mazināšanai

Kas ir mobings internetā? Vai tehnoloģijas spēj to mazināt? Noklausies sarunu ar "TietoEVRY in Latvia" vadītāju Valēriju Vārnu un Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītāju Nilu Konstantinovu gan par huligānismu internetā, gan jauno "TietoEVRY" rīku "The Polite Type". Podkāsta sērijā arī tehnoloģiju ziņu tops un jaunā "Samsung Galaxy Tab Active 3" planšetdatora apskats – planšetdators cilvēkiem darbībā, kuri ir gatavi iemainīt spīdīgus dizaina aspektus pret izturību un praktiskumu. 27.11.2020. raidījums.