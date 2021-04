Tu vēlies vienu, bet kāds no līdzcilvēkiem grib kaut ko citu. Briest konflikts. Ko darīt – cīnīties par savu, piekāpties, meklēt kompromisu? No konfliktiem ikdienā izvairīties ir teju neiespējami, tāpēc māka tos risināt patiesi var atvieglot dzīvi. Par to, kā izvairīties no konflikta, kad no tā nebēgt un kādu stratēģiju izvelēties, lai interešu sadursme nepāraugtu nežēlīgā cīņā, bet nestu ieguvumus visām iesaistītajām pusēm, podkāsta " Laimes laboratorija " 36. sērijā pārrunāja žurnāliste Dita Vinovska un psihoterapeits Andris Veselovskis.