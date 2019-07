Podkāsts par konkurenci #1: Grozījumi Konkurences likumā

2019. gada 28. martā Saeima pieņēma vēsturiskus grozījumus Konkurences likumā, pilnvarojot Konkurences padomi novērst arī tādus konkurences kropļojumus, kurus īsteno publiskas personas – valsts, pašvaldības un to kapitālsabiedrības. Publisku personu radīti konkurences kropļojumi ir viena no nozīmīgākajām konkurences vides problēmām Latvijā. Pieņemtie grozījumi ir solis uz vienlīdzīgāku attieksmi pret konkurences vides attīstības kavētājiem – gan no privātā, gan publiskā sektora. Konkurences likuma grozījumu priekšvakarā Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama stāsta gan to, kāpēc grozījumi ir nepieciešami, gan izklāsta, ko tie paredz un neparedz. Podkāsta epizode pirmoreiz publicēta 22.03.2019.