NBA šovs: Latvijas izlase, 'Kiss' un Bugijs

Šoreiz NBA podkāstā "Sauna" Rihards un Ilgvars rod atbildes uz visiem dzīves jautājumiem. Vai grupas "Kiss" skaņdarbs "I Was Made For Lovin' You" ir disko dziesma? Kas notiks ar Bugiju Kazinu (Demarkus Kazins)? Latvijas izlases spēle pret Bosniju un Hercegovinu. 22.02.2020. epizode.