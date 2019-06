DELFI PLUS

Mārcis Vītols par pirmo leģionāra pieredzi Ukrainā, pāreju uz Ventspili, debiju izlasē 27 gadus vecais basketbolists Mārcis Vītols aizvadīja ļoti spilgtu sezonu. Rudenī Mārcis pirmo reizi iekodās leģionāra maizē, kopā ar Arnoldu Helmani un Andreju Šeļakovu pārstāvot Odesas komandu Ukrainā, taču šī pieredze beidzās jau sezonas vidū. Par to, kāpēc tā, par pāreju uz " Ventspili ", par Ukrainas basketbolu, spēlēšanu aukstās zālēs, treniņapstākļiem un sadzīvi Ukrainā, par debiju valstsvienībā un Latvijas čempionāta finālsēriju Mārcis stāsta sarunā ar Andreju Siliņu. Video formātā sarunu var noskatīties šeit . 21.06.2019. epizode. #50: Eliņš un Eisaks analizē Brieža skandalozo cīņu un tās atskaņas Mairis Briedis , Arēnā Rīga uzveicot Kšištofu Glovacki, iekļuvis Pasaules boksa Supersērijas finālā. Jaunajā podkāsta "Ārpus kadra" epizodē Andrejs Siliņš nodod mikrofonu "Sportacentrs.com" boksa apskatnieka Rolanda Eliņa rokās. Rolands kopā ar cīņu sportu ekspertu Jāni Eisaku analizē Brieža cīņu, pēc kuras netrūka neviennozīmīgu izteikumu un pat skandālu. 17.06.2019. epizode. #49: Superapmeklētais Rīgas derbijs, 'Liverpool' triumfs un vieglatlētikas galvaspilsēta Ogre Podkāstam "Ārpus Kadra" viena gada jubileja! Šī iemesla dēļ uz sarunu par aktuālo sportā atkal sapulcējās visi pirmās epizodes dalībnieki: Andrejs Siliņš, Ulvis Brože, Agris Suveizda un Jānis Freimanis. Aprunātas daudz dažādas tēmas, bet lielākā uzmanība pievērsta četrām: Rīgas kausiem Ogrē, Rīgas derbijam "Skonto" stadionā, kas pulcēja rekordskaitu apmeklētāju, kā arī " Liverpool " triumfam UEFA Čempionu līgā un Latvijas futbola izlases gaidāmajām spēlēm. 04.06.2019. epizode.