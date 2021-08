Kā sevi pasargāt no telefonkrāpniekiem?

Šovasar īpaši aktīvi kļuvuši telefonkrāpnieki, kas savus upurus atrod, zvanot cilvēkiem no viltotiem Latvijas telefona numuriem. Visbiežāk viņi savus upurus uzrunā krievu valodā, bijuši pat gadījumi, kad, zvanot klientiem, krāpnieki uzdodas par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbiniekiem.Par to, kā atpazīt krāpniekus, kā rīkoties, piedzīvojot krāpšanas mēģinājumu un arī par iemesliem, kādēļ cilvēki tik bieži kļūst par šādu darboņu upuriem, pirmdien, 16. augustā runājām raidījumā " Spried ar Delfi ". Studijas viesi - Aija Brikše no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Anrijs Šmits, Finanšu nozares asociācijas Krāpšanu ierobežošanas darba grupas vadītājs, bankas " Luminor " vecākais krāpšanas novēršanas speciālists.