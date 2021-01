Cīsiņu kvotas, cīsiņi Brazīlijā un cīsiņi viņas dzīvē. Džemmas saruna ar Diānu Kiščenko

Līdzcietīgāki pret sevi. Džemmas saruna ar Britu Šavi. 36. epizode

Pret citiem mēs esam daudz izpalīdzīgāki un piedodošāki, ir pārliecināta psihoterapeite Brita Šave (Britta Schawe), tāpēc viņa savā praksē koncentrējas uz to, kā kļūt jaukākiem pašiem pret sevi. Brita strādā Berlīnē, un daudzi viņas klienti ir no LGBTQ kopienas. Saruna ir angļu valodā. Ļoti patika podkāsts ? Pastāsti par to saviem draugiem un kļūsti par patronu ! 21.09.2020. epizode.