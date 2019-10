Sasodītais emocionālā intelekta trūkums – kā to sevī atpazinu un laboju

"Es sāku veidot podkāstu, jo pats no tiem daudz esmu mācījies. Bet turpinu, jo tas man ir izvērties par terapiju, ko pats nezināju, ka man vajag. Emocionālais intelekts ir viena no tām prasmēm, ko visiem jāmāk, bet neviens nemāca. Kādā pētījumā lasīju, ka cilvēki, kuri dzīvē daudz sasnieguši, uzskata, ka 80 procenti viņu sasniegumu nākuši pateicoties attīstītam emocionālajam intelektam un pārējie 20 procenti no tehniskajām zināšanām savā jomā. Man – cilvēkam, kura empātijas spējas paziņas reiz novērtēja, kā neeksistējošas, tā ir problēma. Un zinu, ka neesmu vienīgais, kam jāsastopas ar šādu šķērsli. Lielā mērā, pateicoties podkāstam, esmu labāk apguvis emocionālā intelekta spējas," raksta "Svarīgās detaļas" podkāsta veidotājs Juris Baltačs. Šajā podkāsta mini epizodē viņš pastāsta, kā atpazīt, ka empātija nav tava stiprā puse un, ko darījis, lai kļūtu tuvāks savām emocijām un līdz ar to arī tuvāks citiem. 15.09.2019. epizode.