Ēd un svini ar prieku – kā nepārēsties svētkos Vasara pilnīgi noteikti ir svētku laiks – izlaidumi, kāzas, Jāņi , dažādi citi svētki. Ko mēs darām svētkos? Sēžamies kopā pie lielā galda un ēdam. Lai arī pēcsvētku diena būtu laba un izdevusies, uztura speciāliste Kristīne Podvinska podkāsta 13. epizodē sniedz pāris ieteikumus par to, kā ēst svētkos, lai nepārēstos. 21.06.2019. epizode.

Ēd un svini ar prieku – kā nepārēsties svētkos Vasara pilnīgi noteikti ir svētku laiks – izlaidumi, kāzas, Jāņi , dažādi citi svētki. Ko mēs darām svētkos? Sēžamies kopā pie lielā galda un ēdam. Lai arī pēcsvētku diena būtu laba un izdevusies, uztura speciāliste Kristīne Podvinska podkāsta 13. epizodē sniedz pāris ieteikumus par to, kā ēst svētkos, lai nepārēstos. 21.06.2019. epizode. Ja sporto, neaizmirsti paēst! Sieviešu-atlētu triāde un relatīvais enerģijas deficīts Sports un uzturs iet roku rokā, tas nu ir skaidrs. Taču reizēm gadās tā, ka sports iet pāri uzturam un ir problēmas ar adekvāta un pietiekoša uztura uzņemšanu ikdienā. Tiek patērēts vairāk nekā uzņemts un ir nepieciešams. Podkāsta " Veselīgs uzturs ar Kristīni Podvinsku" jaunākajā epizodē par sieviešu-atlētu triādi, kā arī par REDS jeb relatīvo enerģijas deficītu sportā. Kā to atpazīt un kādi ir iespējamie riski – klausies! 12.06.2019. epizode. Kad šodien ēst? Īss ieskats badošanās principā jeb 'fastingā' Ilgi gaidītajā podkāsta " Veselīgs uzturs kopā ar Kristīni Podvinsku" jaunākajā epizodē uztura speciāliste runā par badošanos jeb "fasting". "Fastings" kļuvis par aktuālu tendenci tievētāju vidū, tāpēc Kristīne Podvinska stāsta par badošanās iespējamajiem labumiem, ar ko sākt un kāpēc jābūt piesardzīgam, piekopjot šādu uztura režīmu. 01.06.2019. epizode.