Krāšņas Rīgas dzimšanas dienas svinības Doma laukumā un Doma dārzā

19. augustā galvaspilsētā svinēsim Rīgas 822. dzimšanas dienu, kad prieks un līksmība pārņems ne tikai apkaimes, bet arī Vecrīgu. Visas dienas garumā norisināsies dažādi pasākumi, skanēs koncerti, notiks cirka un teātra izrādes bērniem, būs gardākās kūkas konkurss.

19. augustā notiks krāšņas svinības Vecrīgā, Doma laukumā un Doma dārzā. Pilsētas iedzīvotāji un viesi tiek aicināti piedalīties dažādu kultūras un mākslas izrāžu, koncertu un aktivitāšu bagātajā programmā, kas būs piemērota ikvienam vecumam.

Svinības Doma laukumā

Doma laukumā varēs apmeklēt vairākus koncertus uz svētku skatuves kāps gan Latvijas, gan arī ārzemju viesi. Pasākumu Doma laukumā plkst. 14.00 atklās tā vadītājs Mārtiņš Spuris. Kā pirmie svētku koncertu atklās 2022. gada "Eirovīzijas" dziesmu konkursa uzvarētāji grupa "KALUSH ORCHESTRA" no Ukrainas. Pēc tam uz svētku skatuves kāps tādas Latvijā populāras grupas kā "The Sound Poets" un "Carnival youth". Tāpat būs dzirdami arī dažādi apsveikuma priekšnesumi no Rīgas sadraudzības pilsētām un kopienām, un plkst. 16.30 norisināsies Rīgas gardākās kūkas konkurss. Uz Doma laukuma skatuves uzstāsies arī Zemessardzes orķestris kopā ar dažādiem solistiem un diriģentu majoru Andri Kareli. Uz Doma laukuma skatuves paredzēta arī cirka performance "Greenman", kurā uzstāsies cirka mākslinieks Adrians Švarčšteins no Spānijas.

Svētku kultūras programmu Doma laukumā krāšņi noslēgs ar koncertuzvedumu "Drosmes un prieka dziesmas". Kurā uzstāsies tautā zināmi un populāri mūziķi: Miķelis Putniņš, koris "Maska", Gustavo, Aija Andrejeva, Ieva Akuratere, Kristīne Pāže, Ilona Bagele, Daumants Kalniņš un Jānis Apeinis.

Gardākās kūkas konkurss Doma laukumā

Esi drosmīgs un uzcep kūku Rīgai! Piedalies kūku konkursā un atnes savējo uz Rīgas drosmes un prieka vasaras svinībām Doma laukumā 19. augustā! Konkursu vērtēs prasīga žūrija un pēc apbalvošanas kūkas nodegustēt būs iespējams arī pasākuma apmeklētājiem.

Svētku programma bērniem Doma dārzā un Doma baznīcas pakājē

Vecrīgā, Doma dārzā notiks dažādās aktivitātes bērniem – vairākas bērnu darbnīcas, teātra izrādes dažādiem vecumiem un skanēs koncerti.

Bērnu svētku programmu Doma dārzā plkst. 14.30 atklās teātra izrāde "Limonāde", kas paredzēta bērniem virs trīs gadiem. Plkst. 16.00 paši mazākie svētku apmeklētāji varēs klausīties koncertu "Mazulis ausās, mūziku klausās", šis koncerts paredzēts bērniem vecumā virs diviem gadiem. Plkst. 16.00 notiks izrāde "Kaka un pavasaris", kas paredzēta bērniem virs četru gadu vecuma. Pēc tam plkst. 19.00 sekos teātra izrāde jauniešiem "Pilna slodze".

Visas dienas garumā no plkst. 14.00 līdz plkst. 20.00 mazie svētku apmeklētāji varēs piedalīties bērnu plakātu, masku un mūzikas instrumentu darbnīcās un Prieka gājienos Doma baznīcas pakājē. No plkst. 14.00 līdz pat plkst. 20.00 varēs iesaistīties aktivitātēs ar Mārtiņa Burbuļiem un piedalīties dažādās spēlēs. Plkst. 14.45 plānota cirka izrāde "Pačamammo" kopā ar klaunu no Argentīnas. No plkst. 15.30 līdz 18.30 varēs vērot arī Rīgas cirka skolas priekšnesumus.

Rīgas pilsētvidē dažādos laikos un vietās notiks Kristīnes Brīniņas izrāde "Vai esam tikušies agrāk?", kas būs piemērota ikvienam skatītājam jebkurā vietā un laikā.

Kultūras programma, koncerti un Rīgas dzimšanas dienas notikumi ir bez maksas. Laipni aicināti!

Ar visiem pašvaldības rīkotajiem Rīgas vasaras un Rīgas dzimšanas dienas kultūras programmas pasākumiem iespējams iepazīties tīmekļvietnē vasara.riga.lv, kā arī sekot līdzi sociālo tīklu lapā "Rīgā notiek".