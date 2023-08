Rātslaukums pārtaps par Drosmes laukumu

19. augustā no plkst. 14.00 līdz 23.00 Vecrīgā ļausimies vērienīgākajiem Rīgas svētkiem, kur dažādos neierastos un aizraujošos formātos baudīt kopā būšanu, dalīšanos priekā, uzdrīkstēšanos, nelielu aizmiršanos un reizē atrašanos.

Plkst. 14.00 pasākumu Rātslaukumā svinīgi atklās pasākuma vadītāja Kristīne Garklāva. Pasākuma programmā paredzēti citu valstu apsveikumi kopā ar priekšnesumiem. Plkst. 14.15 pasākuma programmā paredzēts Tartu (Igaunija) mēra apsveikums un Tartu pilsētas apsveikums Rīgai dzimšanas dienā. Plkst. 16.00 paredzēts apsveikuma priekšnesums no Moldovas kopienas un pēc tam plkst. 17.30 apsveikuma priekšnesums no Lietuvas kopienas, savukārt. plkst. 17.45. apsveikuma priekšnesums būs no Baltkrievijas kopienas un kā noslēdzošais no apsveikumiem plkst. 18.45 paredzēts Ukrainas kopienas priekšnesums.

Rātslaukuma pasākuma programmā starp apsveikuma sveicieniem paredzētas sarunas par drosmi un plkst. 19.15 notiks sadziedāšanās latviešu un ukraiņu valodās ar kori "Maska".

Kultūras programma, koncerti un Rīgas dzimšanas dienas notikumi ir bez maksas. Laipni aicināti!

Ar visiem pašvaldības rīkotajiem Rīgas vasaras un Rīgas dzimšanas dienas kultūras programmas pasākumiem iespējams iepazīties tīmekļvietnē vasara.riga.lv , kā arī sekot līdzi sociālo tīklu lapā "Rīgā notiek".