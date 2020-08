Viņš grib būt mērs. Viņš grib patikt un ir spējīgs mācīties. Viss ir atkarīgs no viņa paša," tā par Nilu Ušakovu īsi pirms ievēlēšanas Rīgas mēra amatā uz pirmo termiņu laikrakstam "Diena" 2009. gadā sacīja "Saskaņas centra" līderis Jānis Urbanovičs. Ieņemot mēra amata krēslu, Ušakovs solīja labu attieksmi pret opozīciju un atjaunot rīdzinieku uzticību galvaspilsētas pašvaldībai. Mēra amatā viņam izdevās pavadīt visilgāko laiku atjaunotās Latvijas valsts vēsturē, taču viņš arī kļuva par pirmo galvaspilsētas mēru, kas tika atstādināts no amata. Tagad intervijā portālam "Delfi" politiķis nenoliedz, ka ir pieļāvis kļūdas, bet joprojām arī izbauda gandarījumu par paveiktajiem darbiem.

Ušakovs pats gan nav apsūdzēts nevienā no korupcijas lietām, lai gan sabiedrībai neizdzēšamā atmiņā palikuši kadri no viņa darba kabineta un arī dzīvesvietas Mežaparkā kratīšanas. Tomēr fakts, ka viņa dzīvesbiedre un vienlaikus mēra biroja vadītāja Iveta Strautiņa-Ušakova paralēli tiešajam darbam saņēmusi pieklājīgas summas par pašvaldības uzņēmuma “Rīgas ūdens” konsultēšanu, liek uzdot jautājumus par mēra politisko atbildību par pašvaldības struktūrās norisošajiem procesiem.

Brīdī, kad 33 gadus vecais Ušakovs ķērās pie varas grožiem Rīgā 2009. gadā, Latvija atradās globālās ekonomiskā krīzes karstākajā punktā, kas nenoliedzami ietekmēja Rīgas pilsētas budžetu un attīstības iespējas. Otra lieta, kas, neatkarīgi no mēra gribas, iezīmē viņa valdīšanas laiku ir 2013. gada novembrī notikusī un cilvēku upurus prasījusī lielveikala "Maxima" sagrūšana Zolitūdē, pēc kuras Ušakovs neuzskatīja par vajadzīgu atkāpties no amata, kamēr tā laika valdības vadītājs Valdis Dombrovskis (JV) to izdarīja.

Iveta Kažoka, politoloģe un “Providus” pētniece

Iveta Kažoka, politoloģe un “Providus” pētniece: “Ušakova laiks Rīgas mēra amatā iedalāms divos posmos – cerīgā sākumā un agonizējošās beigās. Sākumā bija no žurnālistikas politikā ienācis jauns politiķis ar strauju karjeru, uz kuru visi lika ļoti lielas cerības, ka viņš palīdzēs partijai “Saskaņas centrs” mainīt tās tēlu no koncentrēšanās uz etniskiem jautājumiem uz sabiedrību saliedējošu pieeju. Jau neilgi pēc iekļūšanas Saeimā viņš bija partijas saraksta 1. numurs Rīgas domes vēlēšanās, un vēlētāji par šo sarakstu balsoja viņa dēļ, kas bija redzams viņam pievilktajos plusiņos un milzīgā atrāvienā no citiem kandidātiem sarakstā. Kā mērs viņš bija grūti nodalāms no partijas līdera, jo partija bija Ušakovs.