Vidzemē Saeimas vēlēšanās uzvar JV

Vidzemē aizvadītajās Saeimas vēlēšanās pārliecinoši labāko rezultātu sasniegusi "Jaunā vienotība" (JV), kura šajā vēlēšanu apgabalā saņēmusi 23,46% vēlētāju atbalstu un varētu būt ieguvusi septiņus mandātus, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie sākotnējie vēlēšanu rezultāti, saskaitot balsis visos Vidzemes vēlēšanu iecirkņos.

Tālāk Vidzemē seko "Apvienotais saraksts" (AS) ar 12,62% vēlētāju atbalstu, Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) - 12,10% - un Nacionālā apvienība (NA) - 11,39%. Visas šīs partijas varētu būt ieguvušas pa četriem mandātiem.

Par "Attīstībai/Par" (AP) Vidzemē nobalsojuši 7,41% vēlētāju, par "Progresīvajiem" (P) - 5,95%, bet par Latvija pirmajā vietā" (LPV) - 5,14%. Šīs trīs partijas Vidzemē varētu būt ieguvušas pa diviem mandātiem. Savukārt par partiju "Stabilitātei!" (S) nobalsojuši 3,04% vēlētāju, kas ļāvis iegūt vienu mandātu.

Situācija gan vēl var būtiski mainīties, jo divu partiju - AP un "Saskaņas" - sasniegtie rezultāti valstī kopumā svārstās ap iekļūšanai Saeimā nepieciešamo 5% robežu. AP pašlaik ir virs barjeras un piedalās mandātu sadalē, bet "Saskaņa" ir zem un pagaidām tajā nepiedalās. Vēl atlicis saskaitīt gana daudz balsu, lai gan AP varētu izkrist no Saeimas, gan arī "Saskaņa" iegūt minimālu pārstāvniecību, tādējādi būtiski mainot kopējos rezultātus un mandātu sadalījumu.

Savukārt plusu un svītrojumu apkopošana Vidzemē vēl neesot pabeigta vienā iecirknī no 272.

Līdz šim apkopotie rezultāti liecina, ka no JV deputāta mandātus Vidzemē iegūs Krišjānis Kariņš, Ainars Latkovskis, Evika Siliņa, Hosams Abu Meri, Raimonds Čudars, Andrejs Ceļapīters un Jānis Skrastiņš, no AS - Raimonds Bergmanis, Edvards Smiltēns, Māris Sprindžuks un Česlavs Batņa, bet no ZZS - Armands Krauze, Juris Jakovins, Daiga Mieriņa un Harijs Rokpelnis.

No NA Vidzemē varētu būt ievēlēti Raivis Dzintars, Uģis Mitrevics, Jānis Dombrava un Jānis Grasbergs, no AP - Artis Pabriks un Ieva Ilvesa, no P - Kaspars Briškens un Jana Simanovska, no LPV - Ričards Šlesers un Linda Liepiņa, bet no S - Glorija Grevcova.

Vidzemē vēlēšanās piedalījās 66,26% vēlētāju.