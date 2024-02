Mēģinājis izvarot, fiziski iespaidojis sievieti, kontrolējis viņu... Anglijas futbola brīnumbērna Meisona Grīnvuda karjera šķietami karājās mata galā, taču pēkšņi viņam tika dota iespēja sākt visu no jauna. Mančestras "United" pēc minstināšanās nolēma futbolistu aizsūtīt uz Spāniju, kur kādreizējā Māra Verpakovska komandā vien 22 gadus vecais spēlētājs kļuvis par vienu no karstākajiem uzbrucējiem. Eiropas grandi jau snaiksta kaklu, taču nupat Spānijas līgas mačā no sava tautieša saņēma asu piezīmi. Par pagātni.

Sensacionāls talants. Vien 18 gadu vecumā Grīnvuds jaudīgākajā līgā pasaulē - Anglijas Premjerlīgā - sasista desmit vārtus. Viņu uzskatīja par spožāku talantu nekā Markuss Rešfords, bet ar abiem uzbrukumā Mančestras "United" paģērēja spilgtu nākotni. Tomēr bažas raisīja Grīnvuda uzvedība ārpus laukuma. Jau debija Anglijas izlasē tika pavadīta ar virsrakstiem dzeltenajā presē.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!