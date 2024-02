"BATNA BATNA BATNAAA!!!" – šādus sajūsmas izsaucienus Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Oskars Batņa no līdzjutēju puses dzird Somijas kluba "Jukurit" spēlēs un arī Mikeli pilsētiņā, kad izdodas satikt 195 centimetrus un 106 kilogramus raženo stāvu. Fanu ekstāzei ir pamats, jo 28 gadus vecais Batņa aizvada labāko sezonu savā profesionāļa karjerā. Rezultatīvais sniegums izsaucis interesi no lielākiem klubiem, un jauns līgums nākamajai sezonai viņam ir jau kabatā. "Tas būs jauns izaicinājums, taču no tādiem nekad neesmu baidījies."