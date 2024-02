Pēc tam, kad Kristaps Porziņģis pagājušajā vasarā nonāca vienā no Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) favorītēm Bostonas "Celtics", pastāvēja bažas, kā viņš iederēsies tobrīd jau gana labi ieeļļotajā komandas mehānismā un vai to neizjauks. Tomēr latviešu zvaigzne ir apzinīgi pieņēmis savu lomu un ar partneriem saprotas kā cimds ar roku. "Man Porziņģis ne vienmēr patika Dalasas "Mavericks" komandā, taču kā viņš izskatās Bostonā - par to esmu sajūsmā!"