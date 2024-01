Lai arī Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns šajā sezonā pārstāv vienu no Nacionālās basketbola asociācijas ( NBA ) līdervienībām Oklahomasitijas " Thunder ", viņš šo sezonu nevar saukt par individuāli veiksmīgu, jo spēles laiks līdz šim bijis simbolisks. NBA straujiem soļiem tuvojas maiņu darījumu termiņa beigas, un latvieša vārds atkal izskan iespējamo darījumu sakarā, kas palīdzētu "Thunder" tikt pie kāda sastāva pastiprinājuma.

Bertāns šajā sezonā piedalījies 15 no 47 spēlēm, un viņa vidējais spēles laiks ir 6,1 minūte. Viņš šosezon ilgāko laiku laukumā pavadīja komandas ceturtajā spēlē 2023./2024. gada sezonā, kad 12:51 minūtēs guva sešus punktus. Tikai četras reizes viņš laukumā bijis vismaz desmit minūtes. Līdz ar šo spēles laiku Bertāna vidējā statistika arī izskatās drūma – 2,9 punkti, 0,7 atlēkušās bumbas un 0,6 rezultatīvas piespēles, toties tālmetienus viņš realizējis ar 41,7% precizitāti (trāpīti 10 no 24 trīspunktniekiem).

Šajā sezonā latvietis pelna 17 miljonu dolāru lielu algu, bet šīs sezonas laikā tika veiktas izmaiņas viņa līgumā. Iepriekšējā līguma versija paredzēja, ka pēdējā gadā, kas būs nākamsezon, Bertāns saņems 16 miljonus ASV dolāru, ja šosezon aizvadīs vismaz 75% no savas komandas spēlēm. Ja tas nenotiks, tad par nākamo sezonu viņam pienāksies vien pieci miljoni. Bertāns un "Thunder" vienojušies par šī punkta izņemšanu no līguma un atteikšanos no 16 miljoniem, taču par nākamo sezonu latvietim pienāksies 5,25 miljoni dolāru.