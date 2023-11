Basketbola portāls "HoopsHype" sarunājās ar 15 NBA klubu amatpersonām un citiem avotiem no līgas, lai prognozētu, kuri spēlētāji no katras komandas varētu tikt aizmainīti jau šajā sezonā. "Thunder" vienībā kandidāti esot Dāvis Bertāns un Vasilije Mičičs.

Tiek uzsvērts, ka "Thunder" komandas rīcībā ir liels skaits drafta izvēļu, vairāki jaunie spēlētāji un basketbolisti, kuru līgumi būtu iekļaujami darījumā. Aptaujātie eksperti uzskata, ka Oklahomasitijas "Thunder" varētu iegūt jebkuru NBA spēlētāju ar maiņas darījumu palīdzību. Turklāt komandai izdevies lielisks sezonas sākums. Oklahomasitijas vienība ar 11 uzvarām 17 spēlēs ierindojas ceturtajā vietā Rietumu konferencē.

Bertāns šajā sezonā laukumā devies piecās spēlēs, kurās nospēlējis tikai 46 minūtes. Viņš vidēji guvis 3,4 punktus. Viņam neierasti zema tālmetienu precizitāte, trāpot trīs no 12 mēģinājumiem, taču tas saistīts ar mazo spēles laiku, nevis ar prasmju zudumu metienā no distances. Piemēram, Pasaules kausa izcīņā Latvijas izlases sastāvā Bertāns vidēji mačā guva 12 punktus, realizējot 38% tālmetienu.

Bertāns šajā sezonā saņem 17 miljonus dolāru lielu algu, tomēr svarīgs var izrādīties Bertāna līguma noslēdzošais gads. 2024./2025. gada sezonā basketbolistam garantēti vien pieci miljoni, bet pie pārējās summas Bertāns tiks, ja šajā sezonā aizvadīs 75% spēļu.