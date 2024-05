Starptautiskā hokeja federācija (IIHF) pirms pasaules čempionāta Latviju ierindo potenciālo ceturtdaļfināla dalībnieku pulkā, bet izslēgšanas spēlēs no Harija Vītoliņa vadītās komandas var sagaidīt daudz ko, Ostravas grupas aprakstā norāda rīkotāji.

Vītoliņš ne vienu reizi vien izteicies, ka spēlētājiem jāaizmirst par izcīnītām medaļām un jācenšas ierakstīt jauna lappuse Latvijas hokeja vēsturē. To arī norāda IIHF. "Latvija izcīnīja savas pirmās medaļas un kopš tā brīža baudījusi savu pirmo goda pjedestālu. Bet tagad jāatbrīvojas no bronzas medaļu skavām un jāpierāda, ka to var paveikt atkal."