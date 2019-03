NBA basketbolists neierodas satikt līdzjutējus, menedžeris viņiem uzsauc alu

Savdabīgu pārsteigumu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Fīniksas "Suns" līdzjutējiem sagādājis komandas ģenerālmenedžeris Džeimss Džounss, kurš atlīdzinājis spēlētāja pieviltos fanus, uzsaucot viņiem alu.

"Suns" līdzjutēji trešdienas vakarā bija ieradušies uz kādu vietējo pārtikas veikalu, lai kluba organizētā pasākumā iepazītu komandas uzbrucēju Džošu Džeksonu un tiktu pie iespējas iegūt viņa autogrāfu, ziņo medijs "USA Today". Kā papildu pievienotā vērtība vakaram bija līdzjutējiem dotā iespēja tikt pie divām biļetēm uz komandas nākamo spēli, ja viņi veikalā iegādājas duci komandu sponsorējušā uzņēmuma alus.

Tomēr 22 gadus vecais basketbolists uz pasākumu neieradās, kas mudināja radoši rīkoties klātesošajam "Suns" ģenerālmenedžerim Džeimsam Džounsam. ASV medijos "USA Today" un "Deadspin" citēti līdzjutēji apliecina, ka Džounss samaksājis par līdzjutēju alkoholiskajiem dzērieniem, kā arī nodrošinājis viņus ar biļetēm un pa pastu nosūtītiem autogrāfiem.

Džeksons ticis sodīts no kluba puses par komandas iekšējo noteikumu pārkāpumu, ziņo medijs "The Arizona Republic".

#Suns GM James Jones says @j_josh11 isn't coming... Explained we now get mailed autograph, tickets, and free beer. #TimeToRise pic.twitter.com/juHV9lEBFZ