Video: Biedriņš nav aizmirsts – 'Warriors' zvaigzne Karijs uz spēli ierodas latvieša kreklā

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempionu Goldensteitas "Warriors" zvaigzne Stefens Karijs otrdien, 2. aprīlī, "Oracle Arena" ieradās ar Andra Biedriņa krekliņu mugurā, tādējādi savdabīgi sveicot latvieti dzimšanas dienā.

Karijs uz "Warriors" spēli pret Denveras "Nuggets" ieradās ar "kareivju" krekliņu ar 15. numuru, kuram uz muguras rakstīts "Biedrins". Latviešu bijušais basketbolists tieši otrdien svinēja savu 33. dzimšanas dienu.

Biedriņš "Warriors" rindās nospēlēja deviņas sezonas, piedaloties 510 regulārā čempionāta mačos. Četras sezonas kopā ar Biedriņu plecu pie pleca spēlēja arī Karijs.

2013. gada vasarā "Warriors" aizmainīja Biedriņu uz Jūtas "Jazz" komandu, kurā Biedriņš nospēlēja vien sešus mačus, un 2014. gada aprīlī ar viņu oficiāli tika lauzts līgums. Latviešu centrs pēc tam tā arī laukumā nav atgriezies.