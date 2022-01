Video: Kad loģika nesakrīt ar noteikumiem – 'Kings' treneri sanikno tiesnešu lēmums

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Sakramento "Kings" galvenais treneris Alvins Džentrijs otrdien zaudēja savaldību pēc tiesnešu lēmuma, kurš daudziem līgas sekotājiem nešķita loģisks, taču atbilst līgas noteikumiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Kings" komanda otrdien spēles izskaņā ar rezultātu 114:119 bija zaudētājos Losandželosā pret vietējo "Lakers" komandu, taču joprojām saglabāja kaut mazas cerības uz uzvaru.

Nepilnas 25 sekundes pirms mača beigām "Lakers" aizsargs Maliks Monks nerealizēja divus soda metienus pēc kārtas. "Kings" līderis Deārons Fokss, jūtot konkurentu trūkumu, apzināti nesagrāba atlēkušo bumbu, jo spēles laikam NBA jāatsākas vien brīdī, kad kāds basketbolists pieskaras bumbai.

Taču sekretariāta galdiņš vai kāds no tiesnešiem pasteidzās ar laika atskaites atsākšanu, kas piespieda soģus apturēt spēli. Noteikumi gan paredz, ka gadījumos, kad bumba tehniski nevienam nepiederēja, spēle pēc pārtraukuma jāatsāk ar "strīda bumbas" izspēli.

Tiesnešu lēmums izsauca labi sadzirdamu un brīžiem necenzētu reakciju no "Kings" trenera puses, kurš bija sašutis par sekošanu likuma burtam un nodēvēja to par "pašu sliktāko tiesnešu lēmumu, kuru viņš redzējis".

"Pirms jūs man prasāt par to situāciju, tas ir draņķīgs noteikums," preses konferences ievadā izteicās Džentrijs, kura vadītā komanda zaudēja ar 114:122. "Tiesneši izdarīja tieši to, ko no viņiem sagaida. Mēs tikām sodīti par muļķīgu noteikumu."