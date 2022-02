Video: Porziņģis pirmajā dienā Vašingtonā ar tālu metienu uzvar derībās

Latvijas izlases basketbolists Kristaps Porziņģis piektdien iepazinis sava jaunā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Vašingtonas "Wizards" spēļu mājvietu "Capital One Arena".

Sociālajos tīklos publicētos ierakstos redzams, kā "Wizards" kluba mājvietā ieradušies maiņas darījumos iegūtie spēlētāji Kristaps Porziņģis, Išs Smits un Vernons Kerijs.

Porziņģis arī Vašingtonā ticis pie sestā spēlētāja numura, kuru valkāja "Mavericks" un "Knicks" klubu rindās. Viņš arī paguvis jau uzvarēt derībās ar kādiem kluba pārstāvjiem. Liepājnieks ar tālu metienu no vietas ārpus laukuma nopelnījis 200 ASV dolārus.

Ziņots, ka Porziņģis un Dāvis Bertāns tika iekļauti vienā maiņas darījumā starp "Wizards" un Dalasas "Mavericks" komandām. Savukārt Smits un Kerijs nonākuši Vašingtonā no Šarlotas "Hornets" vienības, kas apmaiņā ieguva centra pozīcijas spēlētāju Montrezu Herelu. Saspēles vadītājs Smits klubā jau spēlēja iepriekšējās divās sezonās.

First day in the books 📚#DCAboveAll pic.twitter.com/i27bYcm0me