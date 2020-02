Video: Šovs pirms cīņas – Fjūrijs un Vailders atkal sarīko cirka izrādi

Šajā nedēļas nogalē Lasvegasā vienā no gaidītākajām boksa msgasvaru cīņām ringā tiksies Taisons Fjūrijs un Deontejs Vailders, kuri trešdien, 19. februārī, sarīkoja boksam tradicionālu "šovu", apmainoties laipnībām oficiālajā preses konferencē.

Pēc uznākšanas uz skatuves abi bokseri satikās aci pret aci, kā tas ierasts lielajos boksa šovos. Ja citos gadījumos abas puses apmainās "laipnībām" un tad viss turpinās mierīgos toņos, tad šoreiz Fjūrijs un Vailders sarīkoja piecu minūšu ilgu "iesildīšanās" šovu. Tiesa, piecu minūšu laikā bokseri tikai nedaudz pagrūstījās, bet pārsvarā bija lieli balamutes, apsaukājot viens otru dažādos vārdos.

Kā vēsta izdevums "Sport Bible", pagrūstīšanās sākusies pēc īsa dialoga, kurā Fjūrijs aizskāris Vaildera mammu. Fjūrijs savam konkurentam sacījis, ka viņš ir trešais labākais smagsvars pasaulē. Vailders interesējies, kurš tad ir otrais, uz ko Fjūrijs atbildējis : "Tava mamma!".

