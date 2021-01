Adetokunbo 43 punkti 'Bucks' uzvarā; 'Pacers' neticama atgūšanās pret 'Pelicans'

Jannis Adetokunbo pirmdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē guva 43 punktus Milvoki "Bucks" uzvarā, bet Indiānas "Pacers" mača galotnē izglābās no zaudējuma pret Ņūorleānas "Pelicans" basketbolistiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Milvoki "Bucks" savā laukumā pārspēja Detroitas "Pistons" ar rezultātu 125:115 (33:26, 34:30, 30:24, 28:35).

Adetokunbo uzvarētāju labā guva 43 punktus, realizējot 17 no 24 metieniem no spēles un "Bucks" labā gūstot 30 no 67 pirmā puslaika punktiem. Viņam arī deviņas atlēkušās bumbas un bloķēts metiens nedaudz vairāk nekā divas ar pusi minūtes pirms mača beigām, kad "Pistons" bija pietuvojusies līdz 110:118. Savukārt 19 punkti un deviņas atlēkušās bumbas Krisa Midltona kontā.

Detroitai, jau spēlējot bez savas zvaigznes Bleika Grifina, debitants Kilians Heizs trešajā ceturtdaļā guva gūžas locītavas savainojumu, laukumā vairs nedodoties. "Pistons" labā pa 24 punktiem sakrāja Džeremijs Grants un Deriks Rouzs, kuram arī astoņas rezultatīvas piespēles.

Toronto "Raptors" mājās piekāpās Bostonas "Celtics" ar rezultātu 114:126 (32:23, 14:38, 35:39, 33:26), 40 punktus gūstot Bostonas "Celtics" zvaigznei Džeisonam Teitumam, kurš otrajā ceturtdaļā sakrāja 21 no 40 punktiem,. Uzbrucējs ar 40 punktiem sasniedza savu sezonas rekordu.

Teitums realizēja 11 no 19 metieniem no spēles un bija perfekts 13 soda metienos, par vienu atpaliekot no sava karjeras rekorda.

Spēle notika ASV pilsētā Tampā, turpinoties koronavīrusa Covid-19 ierobežojumiem ceļojumos uz Kanādu. "Raptors" pagaidām savas mājas spēles turpina aizvadīt Tampā.

Filadelfijas "76ers" pēc panākuma pret Šarlotas "Hornets" mājās ar rezultātu 118:101 (23:20, 35:23, 24:23, 36:35) ar sešām uzvarām septiņās spēlēs nostiprinājās līgas vadībā.

Septiņiem spēlētājiem gūstot ar diviem cipariem rakstāmu punktu summu, Tobiass Heriss ar 22 punktiem bija rezultatīvākais "76ers" rindās.

Pa "double-double" sakrāja Džoels Embīds (14 punkti un 11 atlēkušās bumbas, kā arī trīs bloķēti metieni) un Bens Simonss, kurš Filadelfijas vienības labā guva 12 punktus, sakrāja desmit atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles. Savukārt Dvaits Hovards 17 ar pusi minūtēs tika pie deviņiem punktiem un 13 atlēkušajām bumbām.

Goldensteitas "Warriors" svinēja otro uzvaru pēc kārtas savā laukumā, pieveicot Sakramento "Kings" ar rezultātu 137:106 (37:20, 31:28, 32:27, 37:31).

Stefens Karijs šoreiz neguva 62 punktus kā svētdienas uzvarā pār Portlendas "Trail Blazers", taču uzvarā ieguldīja 30 punktus, deviņas atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles.

Astoņu spēlētāju sastāvā spēlējošā Ņujorkas "Knicks" komanda uzvarēja viesos. Atlantas "Hawks" savā laukumā bija spiesta atzīt Ņujorkas vienības pārākumu – 108:113 (29:31, 29:23, 30:30, 20:29).

Džuliuss Rendls uzvarā guva 28 punktus, izcīnīja 17 atlēkušās bumbas un deviņas reizes rezultatīvi piespēlēja, bet 26 punktus guva, izcīnīja 11 atlēkušās bumbas un piecas reizes rezultatīvi piespēlēja Rovans Berets juniors.

Mājiniekiem nelīdzēja arī Treja Janga 31 gūtais punkts un 14 rezultatīvas piespēles, 23 punktus un astoņas atlēkušās bumbas pievienojot Deandrē Hanteram.

"Mēs nespēlējām lieliski, taču atradām veidu, kā uzvarēt," sacīja "Knicks" treneris Toms Tibodo.

Savukārt Ņūorleānas "Pelicans" mājās papildlaikā atzina Indiānas "Pacers" pārākumu ar rezultātu 116:118 (24:26, 27:27, 26:26, 29:27, 10:12).

Nepilnas divas ar pusi minūtes līdz pamatlaika beigām pēc diviem precīziem Brendona Ingrema soda metieniem mājinieki panāca desmit punktu vadību (106:96), taču 8,2 sekundes pirms pamatlaika beigām Mailss Tērners ar precīzu trīspunktnieku rezultātu jau izlīdzināja – 106:106. 12 sekundes iepriekš tālmetienu realizējis jau bija Viktors Oladipo, kurš tūlīt pēc tam pārtvēra bumbu pretinieku laukuma pusē.

Pagarinājumā izšķirošo grozu 3,6 sekundes pirms mača beigām guva Malkolms Brogdons, realizējot divpunktu metienu.

Uzvarētāju rindās rezultatīvākais ar 25 punktiem bija Oladipo. 21 punkts, 11 piespēles un septiņas atlēkušās bumbas Brogdonam, 19 punkti, 11 zem groziem izcīnītas bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles Domantam Sabonim, bet 17 punkti Tērneram.

Mājinieku rindās 31 punkts un astoņas rezultatīvas piespēles Ingremam, 24 punkti un desmit atlēkušās bumbas Zaionam Viljamsonam, 18 punkti un pa sešām atlēkušajām bumbām un rezultatīvām piespēlēm Lonzo Bolam, bet "double-double" – 12 punkti un 11 atlēkušās bumbas Erikam Bledso.

Jau ziņots, ka Hjūstonas "Rockets" ar Džeimsu Hārdenu ierindā savā laukumā piekāpās Dalasas "Mavericks" bez Kristapa Porziņģa ar rezultātu 100:113 (21:33, 28:28, 28:23, 23:29).

"Mavericks" ierindā pēc traumas saārstēšanas atkal bija tās uzbrukuma līderis Luka Dončičs, kurš sakrāja "triple-double" – 33 punkti, 16 atlēkušās bumbas un 11 rezultatīvas piespēles –, kā arī astoņreiz kļūdījās.

21 gadu vecais slovēnis sasniedza karjeras 26. "triple-double".

"Var redzēt, ka viņš ar katru dienu kļūst arvien labāks," pēc mača konstatēja uzvarētāju treneris Riks Kārlails.

Dalasas vienība šosezon septiņās spēlēs svinējusi trīs uzvaras un Rietumu grupā ieņem devīto vietu 15 komandu konkurencē, kamēr "Rockets" ar diviem panākumiem piecos mačos ir desmitie.

Otrdien Rodiona Kuruca pārstāvētā Bruklinas "Nets" komanda uzņems Jūtas "Jazz".

NBA pamatturnīrā plānots aizvadīt 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.

Līga sezonu sākusi bez skatītāju klātbūtnes arēnās, jo koronavīrusa Covid-19 ierobežojumi aizliedz lielākas publiskas pulcēšanās telpās.