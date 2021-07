Banki saraksts ar NBA pierakstu – bez lēruma zvaigžņu, bet ar Dāvi Bertānu

Latvijas vīriešu valstsvienības galvenais treneris Luka Banki nosaucis basketbolistus, kuri uzaicināti uz treniņnometni, lai gatavotos no 7. līdz 13. augustam Rīgā paredzētajam 2023. gada Pasaules kausa izcīņas priekškvalifikācijas turnīram.



Kā prognozēts, kandidātu sarakstā nav Latvijas basketbola lielākās zvaigznes Kristapa Porziņģa no Dalasas "Mavericks", bet Latvijas valstsvienībai palīdzēs otrs NBA stabili spēlējošais latvietis – Dāvis Bertāns no Vašingtonas "Wizards".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas komandas pretinieces divu apļu turnīrā būs Rumānijas un Baltkrievijas izlases, divas labākās vienības iegūs tiesības spēlēt kvalifikācijas pamatturnīrā.

"Man ir liels gods iepazīstināt ar spēlētājiem, kuri gatavosies Pasaules kausa izcīņas priekškvalifikācijas turnīram. Sastāvs apliecina Latvijas basketbola konkurētspēju visos līmeņos no NBA līdz nacionālajai līgai. Mūs gaida nopietns izaicinājums, būs vajadzīgs liels entuziasms un nopietns darbs, lai spertu pirmo soli pretim mūsu lielajam mērķim. Esmu pārliecināts, ka, spēlējot savās mājās, skatītāju atbalsts vēl vairāk palielinās mūsu komandas enerģijas līmeni un palīdzēs kopīgiem spēkiem paveikt pirmo uzdevumu – iegūt tiesības turpināt cīņu par kvalificēšanos Pasaules kausa izcīņai," saka jaunais Latvijas izlases galvenais treneis Luka Banki.

Treniņnometne sāksies pirmdien, 12. jūlijā, kad ierindā būs 15 spēlētāji. Dāvis Bertāns turpina rehabilitēties pēc savainojuma un pagaidām trenēsies atvieglinātā režīmā. Spānijas čempions Rolands Šmits valstsvienībai pievienosies nedēļu vēlāk.

Gatavošanās posmā paredzētas pa vienai treniņspēlei un pārbaudes spēlei ar Šveices (atklātā pārbaudes spēle 25. jūlijā) un Slovākijas (1. augustā) izlasēm.

Kandidātu izraudzīšanās procesā valstsvienības vadība komunicējusi ar vairāk nekā 30 Latvijas basketbolistiem, izvērtējot spēlētāju pieredzi aizvadītajā sezonā un valstsvienības pirmajā darba cēlienā jūnijā, veselības stāvokli un priekšā stāvošos izaicinājumus. Jānis Timma, Anžejs Pasečņiks un Rodions Kurucs augusta sākumā gatavojas piedalīties NBA vasaras līgā. Rehabilitācijas process patlaban ir prioritāte Marekam Mejerim, Žanim Peineram, Artūram Žagaram un Jānim Bērziņam. Savukārt pieredzējušajiem Jānim Blūmam, Kasparam Bērziņam un Mārtiņam Laksam tiek dota iespēja mērķtiecīgi gatavoties klubu sezonai, neforsējot treniņprocesu.

2023. gada Pasaules kausa izcīņas priekškvalifikācijas turnīrā "Arēnā Rīga" Latvijas valstsvienība sacentīsies ar Rumānijas (7. un 11. augustā) un Baltkrievijas izlasi (8. un 12.). Pēc divu apļu turnīra divas labākās komandas novembrī turpinās cīņu par ceļazīmi uz PK finālturnīru, kas 2023. gada septembrī notiks Japānā, Indonēzijā un Filipīnās.