Basketbolisti sauc pēc sociāla taisnīguma – NBA komandas boikotē trešdienas spēles (plkst. 00.07)

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Milvoku "Bucks", Orlando "Magic", Hjūstonas "Rockets", Oklahomsitijas "Thunder", Portlendas "Trail Blazers" un Losandželosas "Lakers" boikotējušas trešdien paredzētās spēles, basketbolistiem protestējot pret sociālo netaisnīgumu ASV.

Pirmo soli spēra Milvoku "Bucks" komanda, kam ap pulksten 23.10 bija paredzēta Austrumu konferences izslēgšanas spēļu pirmās kārtas piektā spēle ar Orlando "Magic" vienību.

Milvoku komandas basketbolisti lēmumu spēli boikotēt pieņēma pēc Džeikoba Bleika smagas sašaušanas aizvadītajā nedēļas nogalē, ziņo ESPN žurnālists Adrians Vožnarovskis. Bleiks no policijas vardarbības cieta Viskonsinas štata Kenošas pilsētā, kurā pēc tam sekojuši nemieri. Tajos dzīvību zaudējuši vēl divi cilvēki.

"Bucks" komanda tieši bāzēta vienā no lielākajām Viskonsinas štata pilsētām Milvokos. Savukārt tās aizsargs Stērlings Brauns pirms diviem gadiem cietis no policijas vardarbības.

Scene inside the main arena on the WWOS campus, where the Bucks and Magic were supposed to tip off 17 minutes ago. Bucks reportedly have boycotted the game. pic.twitter.com/t6UcUrxYSa