Bertāns atkārto tālmetienu rekordu; Porziņģim katastrofāla precizitāte zaudējumā

Latvijas izlases basketbolists Dāvis Bertāns svētdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē trāpīja astoņus tālmetienus, bet Kristaps Porziņģis aizvadīja vienu no sezonas neveiksmīgākajām spēlēm, abu spēlētāju pārstāvētajām komandām piedzīvojot zaudējumus.

Bertāna pārstāvētā Vašingtonas "Wizards" vienība ar rezultātu 89:100 (23:29, 31:28, 18:15, 17:28) mājās piekāpās Maiami "Heat" basketbolistiem.

Rūjienietis laukumā devās no rezervistu soliņa un nospēlēja 27:11 minūtes, kurās viņš guva 25 punktus (8/15 trīspunktu metienos, 1/1 soda metienos), savāca divas atlēkušās bumbas, divreiz pārkāpa noteikumus un vienreiz kļūdījās.

Šī bija trešā spēle Bertāna karjerā NBA, kurā basketbolists trāpīja astoņus trīspunktu metienus. Abi iepriekšējie mači notika šosezon, uzbrucējam vispirms to paveicot pret Šarlotas "Hornets" basketbolistiem, bet atkārtoti izdarot 1. marta spēlē pret Goldensteitas "Warriors" komandu.

Savukārt centra pozīcijas basketbolists Anžejs Pasečņiks netika iekļauts spēles pieteikumā.

Vašingtonas komanda jau spēles ievadā nokļuva iedzinējos ar desmit punktu deficītu, bet Bertāns pirmās ceturtdaļas izskaņā divu minūšu laikā realizēja trīs no trim tālmetieniem. Vidzemnieks otrās ceturtdaļas sākumā trāpīja tālmetienu ar sodu, ļaujot savai komandai pietuvoties līdz divu punktu atstatumam, bet neilgi pirms puslaika pārtraukuma ar "trejaci" panāca rezultātu 51:54.

Viņa centieni deva rezultātus otrajā puslaikā, kad "Wizards" pārņēma vadību. Kontroli pār spēli uz rezultāta tablo Vašingtonas vienība saglabāja arī ceturtajā ceturtdaļā, bet vēl piecas minūtes līdz pamatlaika beigām Bertāns ar savu astoto precīzo tālmetienu atjaunoja mājinieku vadību, rezultāts 86:84.

Tomēr pēdējās spēlēs minūtēs veiksmīgāki izrādījās viesi no Maiami, kuri nodrošināja sev 41. uzvaru šosezon.

Rezultatīvākais uzvarētāju rindās bija Bams Adebajo, kurš sakrāja 27 punktus, 14 atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles, bet viņam ar 23 punktiem piepalīdzēja Dankans Robinsons. Mājinieku labā 27 punktus sakrāja Šabazs Neipiērs, taču ar 23 punktiem izcēlās Bredlijs Bīls.

"Wizards" komanda ar 23 panākumiem 63 spēlēs saglabā devīto vietu Austrumu konferencē, bet "Heat" ar 41 uzvaru 64 spēlēs ierindojas ceturtajā vietā Austrumos. Vašingtonas basketbolisti nākamo spēli aizvadīs otrdien, mājās uzņemot Ņujorkas "Knicks".

Savukārt Kristapa Porziņģa pārstāvētā Dalasas "Mavericks" komanda ar 109:112 (26:31, 26:24, 32:21, 25:26) piekāpās Indiānas "Pacers" klubam.

Porziņģis laukumā pavadīja 38:16 minūtes un atzīmējās ar deviņiem punktiem (3/12 divpunktu metienos, 0/5 trīspunktu metienos, 3/4 soda metienos), astoņām atlēkušajām bumbām, diviem bloķētiem metieniem, divām rezultatīvām piespēlēm, kā arī četrām kļūdām un trim piezīmēm.

Liepājnieku neveiksmes uzbrukumā piemeklēja jau no pirmās ceturtdaļas, kurā viņš netrāpīja visus piecus no spēles izpildītos metienus, bet "Pacers" basketbolisti sagrāba vadību. Pirmos punktus no spēles kurzemnieks guva vien ar 11. piegājienu, kad vispirms viņu nobloķēja Tīdžejs Varens, bet Porziņģis guva grozu ar atkārtotu mēģinājumu.

"Pacers" vienība bija vadībā lielāko daļu spēles, taču deviņas minūtes pirms pamatlaika beigām vadību pārņēma laukuma saimnieki. Lukas Dončiča realizēts soda metiens trīs minūtes līdz spēles beigām panāca rezultātu 109:104, tomēr Dalasas klubs punktus vairs tā arī neguva.

Domants Sabonis izcēlās no groza apakšas, bet Viktors Oladipo izcēlās ar sešiem bezatbildes punktiem, nodrošinot uzvaru viesiem. Dončičs vēl tika pie iespējas izraut papildlaiku, bet pēdējā spēles uzbrukumā netrāpīja divus tālmetienus.

Saboņa kontā 20 punkti un 17 atlēkušās bumbas, bet pa 16 "ačiem" guva Oladipo, Varens un Mailzs Tērners. Savukārt mājinieku rindās ar 36 punktiem, desmit bumbām zem groziem un astoņām piespēlēm atzīmējās Dončičs, bet 30 punktus sakrāja Tims Hārdavejs juniors.

"Mavericks" vienība 65 spēlēs guvusi 39 panākumus, atrodoties septītajā vietā Rietumu konferencē, bet "Pacers" vienība ar 39 uzvarām 64 spēlēs ieņem piekto vietu Austrumu konferencē. Dalasas klubs otrdien viesosies pie Sanantonio "Spurs" vienības.