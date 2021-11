Bertāns jau mača sākumā gūst savainojumu un nepabeidz 'Wizards' spēli

Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns pirmdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē guva savainojumu, kura dēļ pameta laukumu un tajā vairs neatgriezās.

"Wizards" basketbolisti pirmdien izbraukumā ar rezultātu 111:118 piekāpās Atlantas "Hawks" vienībai.

Bertāns spēlē iesaistījās no rezervistu soliņa, un viņš trīs nospēlēto minūšu laikā paspēja realizēt divus soda metienus. Pirmās ceturtdaļas izskaņā viņš devās caurgājienā un centās triekt bumbu grozā pāri Džordži Djengam, taču tas neizdevās. Viņš neveiksmīgi piezemējās, savainojot potīti. Bertāns klibojot devās uz ģērbtuvēm un laukumā neatgriezās.

Pagaidām detalizētāka informācija par Bertāna traumas nopietnību nav pieejama. Šajā sezonā latvietis sešās spēlēs vidēji nospēlējis 19,2 minūtes, guvis 6,8 punktus, realizējis 33,3% tālmetienu, kā arī izcīnījis divas atlēkušās bumbas.

Davis Bertans tries to put Gorgui Dieng on a poster, but lands poorly and is now limping to the locker room pic.twitter.com/pugzYLuu3l