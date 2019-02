Bertāns pamatpieciniekā 'Spurs' zaudējumā līgas pastarītei

Dāvis Bertāns un Sanantonio "Spurs" svētdien atzina Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) lejasgala komandas Ņujorkas "Knicks" pārākumu, izbraukumā zaudējot ar 118:130 un dodot ņujorkiešiem iespēju izcīnīt savu 12. uzvaru.

Rūjienietis spēles laikā paguva nospēlēt 24 minūtes, kuru laikā izpildīja četrus metienu no spēles, trāpot savu vienīgo divpunktnieku. Divi papildus precīzi soda metieni ļāva Bertānam kopā izcelties ar četriem punktiem, kā arī Latvijas basketbolists salasīja četras atlēkušās bumbas un bloķēja vienu metienu.

Ņujorkas komandai šie bija vien trešā uzvara pēdējo 30 spēļu laikā. Klubs, kurš 31. janvārī uz Dalasas "Mavericks" aizmainīja Kristapu Porziņģi, atrodas līgas priekšpēdējā vietā.

Mājinieku komandai turklāt šī spēle savulaik kalendārā bija paredzēta, kā Latvijas valstij veltīts vakars, kas gan tika atcelts pēc Porziņģa aizmainīšanas.

"Knicks" uzvaru ar 27 punktiem kaldināja Demjens Dotsons, bet 19 punkti un 13 rezultatīvas piespēles no Dalasas iegūtajam Denisam Smitam junioram, kurš gandrīz izcēlās ar efektīgu triecienu pāri Dāvim Bertānam.

