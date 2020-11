Bertāns: priecājos, ka runas par līguma pagarināšanu ar mani nebija tikai tukšas pļāpas

Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns pēc līguma pagarināšanas ar Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandu Vašingtonas "Wizards" bija priecīgs, ka kluba ģenerālmenedžera Tonija Šepara paustā vēlme noslēgt jaunu līgumu ar latvieti nav izrādījušās tukšas pļāpas, viņš atklāja intervijā Ziemeļamerikas žurnālistiem.

"Wizards" komanda svētdien oficiāli apstiprināja līguma pagarināšanu ar Bertānu. Jau vēstīts, ka latvietis noslēdzis jaunu piecu gadu līgumu, kura kopējā summa ir 80 miljoni ASV dolāru (67,4 miljoniem eiro).

"Esmu priecīgs," par jauno līgumu teica Bertāns. "Nauda nebija svarīgākais. Esmu apmierināts, ka esmu šajā pozīcijā un ka varu izbaudīt basketbolu. Pagājušajā sezonā varējām labāk nospēlēt aizsardzībā, bet tas uzlabosies, kad vairāki spēlētāji iegūs pieredzi. Man ir svarīgi, lai laukumā man būtu jautri. Basketbolista karjera nav tik gara, ja man nebūs jautri laukumā, tad nevēlos spēlēt basketbolu."

Šepards jau pagājušās sezonas laikā sacīja, ka līguma pagarināšana ar Bertānu ir viena no kluba prioritātēm. Bertāns neslēpa, ka priecājies, ka klubs tiešām piedāvājis līgumu.

"Bija ilgi jāgaida, līdz atveras brīvo aģentu tirgus. Tam vajadzēja notikt jūlija sākumā. Vajadzēja gaidīt, kad bija atļauts sākt pārrunas. Tomijs un "Wizards" runāja, ka vēlas, lai es palieku, un es biju priecīgs, ka tās nebija tikai tukšas runas un viņi vēlējās mani komandā. Es arī vēlējos palikt."

"Coaches trusted me. Teammates trusted me. That's not something you can just get anywhere." 💬

Davis Bertans on re-signing with the team, free agency, and much more.@DBertans_42 | @MedStarHealth pic.twitter.com/2Cs8oATdeQ