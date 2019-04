Bertāns sauc Novicki par elku, vācu leģendu aizkustina 'Spurs' veltījums

Latvijas izlases basketbolists Dāvis Bertāns pirms Sanantonio "Spurs" spēles pret Dalasas "Mavericks" izteica, cik lielu iespaidu uz vairākiem eiropiešiem atstājis Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) leģenda Dirks Novickis, kuram tas bija pēdējais mačs šajā līgā.

Jau ziņots, ka "Spurs" vienība savā laukumā ar rezultātu 105:94 (30:16, 27:21, 23:28, 25:29) pārspēja Dalasas "Mavericks" komandu.

Vācu basketbolists karjeras laikā aizvadījis sešas izslēgšanas spēļu sērijas pret "Spurs" klubu, Dalasai divreiz spējot izrādīt pārākumu pret Sanantonio. Abas komandas arī pārstāv Vidusrietumu divīziju, kas tām katru sezonu licis aizvadīt četras savstarpējas regulārās sezonas spēles.

Mājinieku komanda pirms spēles atskaņoja Novickim sagatavotu video veltījumu, kas aizkustināja spēka uzbrucēju līdz asarām.

Dāvis Bertāns pirms spēles atminējās, ka apmēram desmit gadu vecumā pirmo reizi izdzirdēja par aiz okeāna spēlējošo basketbolistu, kuru tolaik televīzijā nav varējis tik bieži redzēt.

"Dzirdēju, ka viens puisis no Vācijas kļūst par vērienīgu NBA spēlētāju. Viņš iedvesmoja katru Eiropas basketbolistu, jo bija viens no pirmajiem veiksmes stāstiem," intervijā medijam expressnews.com teica rūjienietis.

Latvietis atzina, ka tieši Novicka karjera iedvesmojusi arī viņu.

"Viņš ir neticams spēlētājs, kuram bija lieliska karjera. Domāju vairāki cilvēki šeit [Sanantonio] labi saprot viņa būtību, to, ka viņš visu karjeru aizvadīja vienā komandā. Viņš bija viens no pirmajiem tās paaudzes spēlētājiem, kurus es paspēju savas dzīves laikā redzēt. Tobrīd arī līgā nebija tik daudz eiropiešu. Tomēr neviens negaidīja, ka viņš izcīnīs 2011. gada čempiontitulu. Domāju, ka viņš un komanda bija to pelnījuši," medijs mysanantonio.com citē Bertānu.

Savstarpējo spēļu laikā Bertāns uzvaras garšu pret Novicki sajutis septiņās no deviņām spēlēm, tajās vidēji izceļoties ar 7,8 punktiem. Savukārt Novickis tajās vidēji guva 11,7 punktus.

"Mavericks" ilggadējais līderis savā atvadu spēlē izcīnīja desmit atlēkušās bumbas un izcēlās ar 20 punktiem, no kuriem pēdējie tika gūti spēles pašā izskaņā.

Novickis, kuram jūnijā apritēs 41. dzimšanas diena, savas karjeras laikā izvēlēts 14 NBA Zvaigžņu spēlēm, kā arī nodrošinājis "Mavericks" vēsturē vienīgo čempiontitulu.

Kristapa Porziņģa komandas biedrs, ar kuru latvietim tā arī nebūs lemts aizvadīt kopīgu NBA spēli, vēl sezonas laikā izteicās, ka fiziski jūtas pietiekami labi, lai apsvērtu aizvadīt vēl vienu sezonu un izbaudītu spēlēšanu ar Porziņģi un Slovēnijas zvaigzni Luku Dončiču.