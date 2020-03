'Covid-19': Gobērs atvainojas par savu vieglprātīgo rīcību

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Jūtas "Jazz" basketbolists Rūdijs Gobērs ceturtdien atvainojās par savu vieglprātīgo rīcību un aicināja nopietni uztvert "Covid-19" vīrusa draudus.

Jau ziņots, ka NBA vadība trešdien lēma uz nenoteiktu laiku pārtraukt regulāro sezonu, jo īsi pirms spēles sākuma starp "Jazz" un Oklahomsitijas "Thunder" vienībām vienam no spēlētājiem tika konstatēta inficēšanās ar "Covid-19" vīrusu.

Lai arī līga nenosauca spēlētāja uzvārdu, vēlāk kļuva zināms, ka tas ir Rūdijs Gobērs.

Zīmīgi, ka Gobērs iepriekš pauda nicinošu viedokli par vīrusu, tāpēc, tiekoties ar medijiem, viņš demonstratīvi pieskārās visiem mikrofoniem un virsmām. Vēlāk vīruss tika konstatēts arī viņa komandas biedram Donovanam Mičelam.

Rudy Gobert thought it was funny to touch every single mic and recorder in the media room.