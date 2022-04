Dārgais atzīts par LIBL vērtīgāko spēlētāju martā

Par "Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) vērtīgāko spēlētāju martā atzīts viens no "Ogres" līderiem Kristaps Dārgais.

LIBL regulārās sezonas noslēgumā Dārgais palīdzēja ogrēniešiem martā uzvarēt piecas no septiņām spēlēm, vidēji katrā gūstot 14,3 punktus, izcīnot 8,6 atlēkušās bumbas un izdarot četras rezultatīvas piespēles. Basketbolista lietderības koeficients vidēji katrā spēlē bija 21,7 punkti.

"Ogre" jau sākusi LIBL izslēgšanas turnīru un cīņu par iekļūšanu finālturnīrā, kas nākamās nedēļas nogalē notiks Rīgā. Ogrēnieši šonedēļ ceturtdaļfināla pirmajā spēlē viesos ar 89:77 pieveica "TalTech/Optibet", bet Dārgais mačā izcēlās ar 16 punktiem, 13 atlēkušām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm.

MVP of March - Mr. Slam-dunk King @k_dargais himself!👑

