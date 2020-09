Dibinās Bertānu Valmieras basketbola skolu

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē ceturtdien, 10. septembrī, deputāti lēma par atbalstu nodibinājuma “Bertānu Valmieras basketbola skola” dibināšanai. Jaunās basketbola skolas izveidē liels atbalsts nācis no rūjieniešiem Daira un Dāvja Bertāniem, kuri savulaik paši trenējušies Valmierā.

Nodibinājuma “Bertānu Valmieras basketbola skola” dibinātāji ir Dāvis Bertāns, Dairis Bertāns, biedrība “Basketbola klubs “Vidzeme”” un Valmieras pilsētas pašvaldība. Nodibinājums “Bertānu Valmieras basketbola skola” īstenos profesionālās ievirzes izglītības programmu basketbolā ar mērķi izaudzināt Valmierā jaunas un konkurētspējīgas sportistu paaudzes basketbolā, veicinot Valmieras kā Vidzemes reģiona basketbola centra attīstību.

Jau šajā sezonā Valmieru Latvijas Jaunatnes čempionātā pārstāvēs Bertānu Valmieras basketbola skola, kuras paspārnē pāries Valmieras Bērnu sporta skolas basketbola nodaļas esošie audzēkņi. Valmieras jaunatnes basketbola treneru kolektīvam pievienosies vēl citi jomas profesionāļi, nodrošinot plašākas iespējas jauno talantu attīstībai. Tāpat organizācijas izveide ļaus strādāt pie papildu finansējuma piesaistes Valmieras jaunatnes basketbola materiāltehniskā nodrošinājuma celšanai. Brāļu Bertānu pieredze un klātesamība būs nozīmīgs pienesums jau tā spēcīgajai Valmieras basketbola sistēmai.



“Ideja par basketbola skolas veidošanu kādu laiku mums jau bija. Tā kā radās šāda iespēja skolu veidot kopā ar Valmieras pilsētas pašvaldību un basketbola klubu vietā, kur jau pašlaik jaunatnes basketbola sistēma ir augstā līmenī, turklāt ņemot vērā mūsu ģimenes vēsturi gan Valmieras, gan Rūjienas basketbolā, šī ir lieliska iespēja to sākt jau tagad. Ceru, ka šis notikums būs ar pozitīvu zīmi vēstures grāmatās rakstīts. Tiešām liels prieks par atbalstu!,” saka Dāvis Bertāns.

“Basketbola kluba “Valmiera Glass ViA” vārdā esam ļoti gandarīti, ka brāļi Bertāni ir izlēmuši iesaistīties Valmieras jaunatnes basketbola sistēmas attīstībā. Valmieras basketbola jaunatnes sistēma vēsturiski ir bijusi viena no labākajām valstī un regulāri spējusi sagādāt spēlētājus gan jaunatnes, gan pieaugušo izlasēm. Konkurētspējīga jaunatnes sistēma ir pamats arī profesionāla kluba darbībai, un šī vienmēr ir bijusi viena no “Valmiera glass ViA” prioritātēm. Kopā ar Valmieras pilsētas pašvaldību un brāļiem Bertāniem dibinot Bertānu Valmieras basketbola skolu, varēsim turpināt jaunatnes basketbola sistēmas attīstību, kas līdz šim veiksmīgi darbojusies Valmieras Bērnu sporta skolas paspārnē,” skaidro basketbola kluba “Valmiera glass ViA” ģenerālmenedžeris Miks Balodis. “Tāpat šis solis noteikti ļaus realizēt virkni plānoto aktivitāšu daudz ātrāk, sākot jau 2020./2021.gada sezonā. Bertānu Valmieras basketbola skolai jākļūst par vienu no labākajām basketbola skolām Latvijā un jāturpina nodrošināt Latvijas valsts izlases ar labi sagatavotiem spēlētājiem. Ceram, ka nākotnē skolas atbalstītāju loku papildinās arī citi basketbolisti, kuri par profesionāliem spēlētājiem būs kļuvuši, talantu attīstot Bertānu Valmieras basketbola skolā, un, līdzīgi kā brāļi Bertāni šobrīd, būs gatavi atbalstīt basketbola skolas darbību.“

Jāpiemin, ka Valmierai ir teicama sadarbība ar brāļiem Bertāniem, jau divus gadus organizējot meistarklases basketbolā jauniešiem. Tāpat ar Bertānu ģimenes atbalstu šobrīd top basketbola laukums Jāņa Daliņa stadionā, ko plānots atklāt jau šajā rudenī.

“Valmierā ir spēcīgas basketbola tradīcijas, par ko turpināšanu pateicamies Valmieras Bērnu sporta skolai un basketbola klubam “Valmiera glass ViA”. Brāļu Bertānu iesaistīšanās Valmieras jaunatnes basketbola sistēmā apliecina, ka Valmierā basketbolu mīl un te rūpējas par jauno sportistu izaugsmi. Protams, pateicamies mūsu līdzjutējiem, kas ļauj ne tikai sasniegt augstas virsotnes, bet ir atbalsts grūtajā treniņu procesā. Brāļi Bertāni jaunajiem sportistiem ir paraugs un iedvesma tam, ko var sasniegt, mērķtiecīgi un rūpīgi strādājot, lai īstenotu sapni. Dāvja Bertāna un Daiņa Bertāna, basketbola kluba “Valmiera glass ViA” un Valmieras pilsētas pašvaldības kopprojekts veicinās jauno talantu attīstību un iespēju sportistiem pierādīt sevi ne tikai Latvijas mērogā, bet arī veidot karjeru augsta līmeņa profesionālos basketbola klubos visā pasaulē,” saka

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.