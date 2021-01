Dončičs asi par 'Mavericks' sniegumu: izskatās, ka mums nerūp rezultāts

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Dalasas "Mavericks" zvaigzne Luka Dončičs uzskata, ka viņa pārstāvētā komanda nav rādījusi laukumā nepieciešamo atdevi, lai cīnītos par uzvarām, sarunā ar žurnālistiem pēc piektdien piedzīvotā zaudējuma izteicās slovēnis.

Vēstīts, ka "Mavericks" vienība piektdien ar rezultātu 101:120 izbraukumā cieta sakāvi pret līgas līdervienību Jūtas "Jazz", kas uzvarējusi jau 11 spēles pēc kārtas. Abas vienības tikās arī trešdien, kad viesi piedzīvoja apmēram tikpat smagu zaudējumu.

Piektdien izbraukumā esošā Dalasas komanda jau pirmajā ceturtdaļā piedzīvoja 26 punktu lielu deficītu. Lai gan "Jazz" komanda spēles laikā realizēja 20 tālmetienus, "Mavericks" piekāpās arī zem groziem, pirmajā puslaikā savācot par 18 bumbām mazāk nekā pretinieki.

Dončičam pēc spēles tika vaicāts, kā viņš vērtē komandas sniegumu un atdevi. "Drausmīgs," vienā vārdā uz jautājumu atbildēja basketbolists, kuru aicināja plašāk izteikties.

"Man nav daudz ko teikt. Šādi vēl neesmu juties. Mums kaut kas jādara lietas labā. Šis neizskatās labi. Mums vairāk jārunā savā starpā, jāspēlē labāk. Galvenokārt pie vainas bijusi mūsu atdeve," skaidroja Dončičs.

"Šobrīd izskatās, ka mums nerūp, vai mēs uzvaram vai nē. Mums nepieciešama lielāka enerģija, lielāka atdeve, jānirst pēc katras bumbas, jāatbloķē pretinieki. Mēs varam uzlabot ļoti daudz lietu. Zinu, ka tā izdarīsim, un tas ir viss, kam ir nozīme," basketbolists uzskaitīja spēles sastāvdaļas, pie kurām komandai jāpiestrādā.

Spēles pirmajā ceturtdaļā Dončičs, kurš kopā atzīmējās ar 25 punktiem, pēc sadursmes ar pretinieku neslēpa sāpes ceļgalā. Pēdējo deviņu maču nogrieznī, kurā "Mavericks" zaudējuši septiņās reizes, slovēnis vairākkārt spēles aizvadījis, gūstot sasitumus vai reizēm pat pieklibojot. Portāls "Delfi" vaicāja aizsargam, kā viņš veselības ziņā juties saspringtajā sezonas posmā.

"Bijis grūti. Vienmēr vēlos spēlēt. Spēles laikā bija vairākas sadursmes. Labi jāpaveic atgūšanās darbi un jāatgriežas laukumā," noteica basketbolists.

Retu reizi medijiem pieejams nebija Kristaps Porziņģis, kurš pirmo trīs ceturtdaļu laikā sakrāja piecas piezīmes, bet guva tikai trīs punktus, izteikti zaudējot divcīņu pret "Jazz" centru Rūdiju Gobēru. Basketbolists pēc spēles nonāca medicīniskā personāla aprūpē, bet "Mavericks" klubs steidzās lidot mājās, ņemot vērā sestdien gaidāmo spēli. Tāpēc liepājnieks, kurš parasti nav vairījies no atbildības, šoreiz nespēja sarunāties ar medijiem, ziņo medija ESPN žurnālists Tims Makmāns.

Pēdējā ceturtdaļā liepājnieks gan guva vēl astoņus "ačus", palīdzot komandai bez Dončiča laukumā īslaicīgi sadeldēt pārsvaru. Komandas galvenais treneris Riks Kārlails, komentējot vienības sniegumu, tieši uzsvēra neveiksmes pirmajā puslaikā.

"Katru spēli mani uztrauc kas mazliet cits. Šonakt tās bija pretinieku atlēkušās bumbas uzbrukumā un otrās iespējas punkti. Tie mūs pirmajā puslaikā iznīcināja. Viņi tika pie trīspunktniekiem un tos trāpīja, bet mēs nē. Nonācām bedrē. Šis ir smags posms, kura laikā jāturas kopā un jācīnās," stāstīja treneris.

Ceturtdien speciālists uzsvēra, ka piektdienas spēlē no komandas sagaida raksturu, kā arī vairāk pievērstu uzmanību detaļām. Tieši par komandas izrādītajiem pūliņiem speciālists bija labākās domās nekā pēc iepriekšējā zaudējuma.

"Domāju, ka spēlējām smagāk, bet spēles ievadā vienkārši nespēlējām labi. Viņu izcīnītās bumbas uzbrukumā bija liela, liela problēma. Tas ir uzmanības trūkums. Šoreiz tās nebija negaidītā virzienā atlēkušās bumbas vai kas tāds. Vairākas bumbas mums vajadzēja izcīnīt, bet mēs to neizdarījām," stāstīja Kārlails par spēles sastāvdaļu, kurā Dalasas komanda atzīmējās ar 40 bumbām zem groziem, bet pretinieki – ar 56 atlēkušajām.

Otro spēli pēc kārtas "Jazz" komanda "Mavericks" vienībai sagādāja problēmas ar precīziem tālmetieniem. Ja trešdien mājinieki realizēja 16 trīspunktniekus, tad piektdien "Mavericks" grozā jau iekrita 20 tālmetieni. Īpaši sarežģīts šis duelis bija Dalasas komandas centra spēlētājiem kā Kristapam Porziņģim, kurš "pick-and-roll" sadarbībās radis spēlēt "zemu".

He did it 🥺 pic.twitter.com/KeCuLi9GIx